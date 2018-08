Un nuovo video gameplay di Assassin' s Creed Odyssey si concentra sul combattimento a

Lost Soul Aside : un nuovo video mostra i combattimenti e una boss battle : Durante una trasmissione dal ChinaJoy di Shanghai, la divisione locale di Sony Interactive Entertainment ha mostrato il gameplay del popolare action RPG Lost Soul Aside.Come riporta Dualshockers, il filmato, in primo luogo, ci presenta combattimenti contro nemici comuni con difficoltà crescente, per poi passare a una battaglia contro un boss.La demo presenta in realtà lo stesso livello che abbiamo avuto l'occasione di ammirare alla GDC, ma ...

Assassin's Creed Odyssey : pubblicato un nuovo video che ritrae le meccaniche RPG - finali multipli e altro ancora : Ubisoft ha pubblicato un video-diario degli sviluppatori dedicato proprio ad Assassin's Creed Odyssey, e nel quale possiamo vedere ciò che rende il gioco un titolo completo e ricco di opzioni, riporta Dualshockers.Nel video gli autori del gioco ci spiegano diverse caratteristiche del nuovo episodio della saga dell'assassino, in particolare potremo avere maggiori dettagli sulle meccaniche RPG del titolo, ma anche su alcuni elementi della ...

Robin Hollywood è il nuovo singolo dei Leyap : video e testo del brano dopo Cassaforte : Il nuovo singolo dei Leyap è Robin Hollywood. Il brano è arrivato l'8 luglio scorso dopo la presentazione dei progetti discografici che sarebbero seguiti, tra cui anche il free download del brano Cassaforte. L’obiettivo di Frank e Mario, che non solo condividono la passione per la musica ma anche quello per il basket, è quello di riuscire a conciliare pop, hip hop e R&B in un unico genere che sia identitario per il loro percorso ...

In arrivo il nuovo album di Alessandra Amoroso - presto singolo e videoclip girato a Burano : Il nuovo album di Alessandra Amoroso sta per arrivare. Le ultime indiscrezioni riportate da All Music Italia parlando di in ritorno sulle scene già nel mese di agosto, con un singolo che sarà accompagnato da un video girato a Burano. L'annuncio del ritorno dell'artista è arrivato qualche mese fa tramite le pagine ufficiali dedicate all'artista, che aveva fatto sapere di essere tornata in studio di registrazione per dare vita a nuova musica ...

Assassin's Creed Odyssey : fasi stealth e molto altro in un nuovo video gameplay : Quanti di voi sono in attesa del nuovo Assassin's Creed Odyssey? Probabilmente sarete in molti, incuriositi dalle importanti novità promesse da Ubisoft.Con il prossimo Odyssey, gli sviluppatori hanno l'arduo compito di migliorare quanto di buono si è visto con Origins e, come più volte ribadito dalla compagnia, nel nuovo episodio si spingerà di più sull'aspetto RPG e su un sistema di scelte che avrà conseguenze a lungo termine nella storia.Dal ...

Blizzard pubblica "Vecchio Soldato" - il nuovo video di World of Warcraft : Battle for Azeroth : Nel mese di aprile di quest'anno Blizzard ha annunciato la nuova espansione di World of Warcraft, Battle for Azeroth, insieme ai vari dettagli. Il contenuto è in arrivo tra qualche giorno e per preparare i fan Blizzard ha pubblicato alcuni video della serie Araldi della Guerra, come il recente "Sylvanas".Oggi possiamo dare uno sguardo al nuovo video di World of Warcraft: Battle for Azeroth "Vecchio Soldato":Read more…

Too much è il nuovo singolo di Zayn con Timbaland : video - testo e traduzione : Il nuovo singolo di Zayn è Too much. Il brano arriva dopo i successi di Dusk Till Down e Let me, che l'ex One Direction ha rilasciato prima dell'arrivo del suo nuovo disco atteso per i prossimi mesi ma di cui non si conosce la data d'uscita. Il giovane artista si è quindi voluto affidare all'esperienza di uno dei produttori più ambiti al mondo per la sua nuova espressione artistica, approdata sul mercato a partire dal 2 agosto. Continua ...

Il cast di Stranger Things e la Kiki Challenge nel nuovo video di Drake : Lanciato nelle scorse ore, il video della canzone In My Feelings del rapper Drake, uno degli artisti musicali più di successo del momento, è già diventato di tendenza. Merito della canzone orecchiabile ma anche di tanti elementi che la rendono una clip dal sicuro appeal virale. Si tratta infatti di un vero e proprio minifilm di otto minuti che inizia con lo stesso cantante che cerca di riconquistare una sua fiamma di nome Kiki (interpretata ...

Spider-Man : la boss fight contro Kingpin in un nuovo video gameplay : A poco più di un mese dall'uscita fissata al 7 settembre Spider-Man è tornato a essere protagonista indiscusso delle nostre pagine con una nuova prova e anche con un'intervista in compagnia del game director, Bryan Intihar. Le novità riguardanti l'esclusiva PS4 non finiscono però di certo qui.Game Informer ha infatti condiviso un video gameplay con tanto di commento che si concentra sulla primissima boss fight del titolo, quella contro il ...

Briga - arriva il nuovo singolo e video : DOPO DI NOI, NEMMENO IL CIELO è il nuovo singolo e video disponibile da venerdi 3 agosto in radio e in digitale. Il brano è tratto da “Che Cosa Ci Siamo Fatti” (Honiro Label/Sony Music) il nuovo progetto discografico di inediti di Briga che segna il cambiamento nel percorso artistico del cantautore romano. E’ il pezzo del disco che suona più moderno. DOPO DI NOI, NEMMENO IL CIELO è la sintesi ben riuscita tra il pop e il rap, tra strofe ...

Marcello Foa : “Rai decide - resto come consigliere anziano”/ Video - ultime notizie : Cda “no a nuovo presidente” : Rai, Marcello Foa: "Continuo come consigliere anziano". ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Marvel’s Spider-Man : provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno : Di giochi su Spiderman ne sono stati fatti tantissimi, alcuni non erano niente male, altri era meglio dimenticarli, ma sicuramente quello che è rimasto nel cuore degli appassionati è il gioco uscito nel 2000 su Playstation. Diciotto anni dopo, in esclusiva su PlayStation 4, il tessiragnatele sembra tornare più in forma che mai, presentandosi con un nuovo look e una libertà di movimento eccezionale, che il giocatore può provare sin ...

Cos’è la Kiki Challenge? Tutti pazzi per il nuovo e ‘pericoloso’ balletto dell’estate 2018 [VIDEO] : Cos’è la Kiki Challenge: ecco in cosa consiste il nuovo tormentone dell’estate 2018 Si sa, i tormentoni nascono quasi sempre per caso: a volte si pubblica un ‘innocuo’ video sui social e presto diventa virale e Tutti lo imitano. Lo sa bene il comico statunitense Shiggy che ha lanciato il tormentone dell’estate: stiamo parlando della Kiki Challenge. Per realizzare il video da pubblicare sui social bisogna prima ...

Spie e gameplay alla XCOM : Phantom Doctrine si mostra in un nuovo video gameplay : Dopo l'interessante Hard West i ragazzi di CreativeForge Games stanno per lanciare un nuovo progetto che potrebbe sicuramente attirare l'attenzione di diversi appassionati del setting e delle tematiche proposte e ovviamente di questo tipo di esperienze.Phantom Doctrine è uno strategico a turni che a livello di meccaniche ricorda da vicino quanto visto nei due XCOM di Firaxis ma che associa alcune di quegli elementi di gameplay a un setting ...