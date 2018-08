Un governo che va contro cultura e sicurezza E il nostro futuro?

Tajani : governo non durerà molto - perché è contro natura : Milano, 6 ago., askanews, - 'Questo governo non durerà a lungo, perché è contro natura. Mangerà un panettone scaduto e un uovo di Pasqua andato a male'. E' quanto ha affermato il vicepresidente di ...

governo - Martina : altro che populisti - sono estremisti di destra : "Togliamo di mezzo la parola populista dal nostro vocabolario: abbiamo davanti forze estremiste di destra, chiamiamole con il loro nome". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Maurizio ...

Altri 23 milioni di "ristori" per i bond bancari : ma il governo vuole fare di più - anche per gli azionisti : MILANO - Il governo starebbe per muoversi sul fronte dei rimborsi ai risparmiatori che hanno perso soldi nelle recenti crisi bancarie. Con l'intento da una parte di ampliare la platea degli aventi ...

Matteo Renzi : "governo scherza col fuoco"/ Pd - attacco a Salvini : "abbassi i toni - a rischio coesione sociale" : Matteo Renzi: "Governo scherza col fuoco", l'ex segretario del Partito Democratico contro Matteo Salvini, "abbassi i toni, a rischio la coesione sociale". Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:29:00 GMT)

Renzi contro il governo : “Scherza col fuoco - se non mantengono promesse resistono solo per poltrone” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, torna all'attacco del governo e dei due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Secondo Renzi l'esecutivo "scherza col fuoco": "Se non mantengono le promesse, credo che gli elettori di 5 Stelle e Lega siano stati truffati da un governo che sta in piedi per le poltrone ma che paga i conti con gli assegni a vuoto".Continua a leggere

Lorenzo Fontana - il ministro della Famiglia che rischia di far saltare il governo : Lorenzo Fontana , il ministro della Famiglia, ogni volta che parla rischia di far saltare il governo targato Lega-M5s. Dalla Famiglia alla legge Mancino, le sue dichiarazioni sono sempre delle bombe.

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Contro il piano del governo si schiera anche Brunetta (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:31:00 GMT)

Il ministro della Famiglia che con le sue "sparate" può far saltare il governo : Dio, Putin e Famiglia: il Pantheon del ministro Lorenzo Fontana, il ministro che ogni volta che apre bocca manda in cortocircuito il governo gialloverde, si può riassumere così. Fontana è giovane, ...

"Perché sui vaccini sto contro il governo" : L'emendamento al milleproroghe presentato e approvato ieri dalla maggioranza al Senato, agisce sulla legge vaccini prorogando di un anno la necessità della presentazione del certificato vaccinale per la frequenza al nido e alla materna. Non cancella l'obbligo, ma proroga il controllo. Per usare una metafora è come se imponessi l'uso delle cinture di sicurezza in auto ma impedissi per un anno di fare la multa a chi non le ...

L'amalgama del governo non ha funzionato a dovere: non c'è equilibrio e ora l'esecutivo si trova ad affrontare un nemico che può essere fatale. GIULIO Sapelli(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:00:00 GMT)

'Sono risorse stanziate dal governo Pd - la Lega risolva il blocco che ha creato' : 'Dato che i parlamentari leghisti - fa notare - preferiscono alimentare la polemica politica, voglio ricordare che gli stanziamenti 'congelati' dalla sentenza della Corte Costituzionale furono decisi ...

Il governo e l'odio razziale : negare quella che ormai è un'evidenza : Gli italiani, gran parte di loro, sono convinti che la cronaca sia raccontata da ciò che fa sapere loro Matteo Salvini su Facebook. Ma non è così. Infatti, il 2 agosto , a Napoli è stato ferito un ...

Cresce lo spread : timori e attese sulle linee economiche allo studio del governo : Il differenziale btp/bund stamattina è arrivato fino a 270 punti. Colpa ancora una volta dell'incertezza politica economica legata alla legge di bilancio di cui, già dal mese prossimo, il governo ...

Conti pubblici - vertice di governo sulla legge di Bilancio che parte da 22 miliardi. Lo spread si allarga verso i 270 punti : I titoli di Stato italiani tornano nel mirino dei mercati. Il differenziale di rendimento (spread) tra i Btp e i Bund tedeschi venerdì mattina si è allargato a 267 punti, livello che non toccava dall’inizio di giugno e che fa temere nuove fiammate dopo quelle registrate nei giorni della formazione del governo Conte. Il tasso del decennale italiano è al 3,1%, nuovo massimo da giugno. Sale la pressione anche sui Btp a breve scadenza, con il ...