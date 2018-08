Un angelo sopra un prato di margherite

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) "L'danzante" (Kimerik, 2018), opera prima di Simona Lattarulo, è un libro più che mai attuale in questa spirale di violenza che intasa la società. Quando parole come femminicidio, razzismo, discriminazione, fascismo ricompaiono come un rigurgito acido a tormentare l'illusione di civiltà fintamente conquistata, le pagine scritte da questa donna tentano di trovare il percorso necessario a far sì che le anime tornino a parlarsi. Il romanzo racconta della storia di Serena e Fabrizio, relazione dove il confine tra amore, possesso, violenza, liberazione sfuma in una osmosi costante che trasporta il lettore tra temporali e schiarite alle quali si assiste invasi da palpitazioni e sussulti.Il dolore è un ospite subdolo, ci abita mimetizzandosi, celandosi tra le carni, conducendo scelte e azioni, alleandosi nel suo piano di distruzione con la paura ...