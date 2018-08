ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | Salvini | “Dimezzeremo diaria per i migranti” 6

SISMA INDONESIA : 82 MORTI PER TERREMOTO MAGNITUDO 7/ ULTIME NOTIZIE : centinaia di feriti - migliaia di sfollati : TERREMOTO oggi in INDONESIA : SISMA 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Busto Arsizio - coniugi trovati morti in casa/ ULTIME NOTIZIE : moglie strangolata - lui si è impiccato : Busto Arsizio , coniugi trovati morti in casa : moglie strangolata , lui si è impiccato . Le Ultime notizie : a trovare i cadaveri la figlia, di ritorno dalle vacanze(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:18:00 GMT)

Tap - Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture"/ ULTIME NOTIZIE : M5s-Lega - scontro sulle grandi opere : Tap, Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture". Ultime notizie : tra M5s e Lega è scontro sulle grandi opere e i progetti in ballo.

AOSTA - TURISTA COLPITO DA FULMINE : È IN RIANIMAZIONE/ ULTIME NOTIZIE : amici scaraventati per aria : AOSTA, TURISTA genovese COLPITO da FULMINE durante temporale a Les Hors (La Salle): 69enne ricoverato grave in RIANIMAZIONE, salvato da intervento elisoccorso(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:03:00 GMT)