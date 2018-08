Udinese | ecco la maglia 2018-2019 | strisce bianconere e collo a polo

Calciomercato Udinese - ecco il portiere per i bianconeri : ufficiale l'arrivo di Nicolas dal Verona : Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo del portiere in prestito dall'Hellas Verona L'Udinese ha ingaggiato il 30enne portiere brasiliano Nicolas Andrade. Il giocatore arriva in prestito dall'...

Calciomercato Udinese - ecco il portiere per i bianconeri : ufficiale l’arrivo di Nicolas dal Verona : Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo del portiere in prestito dall’Hellas Verona L’Udinese ha ingaggiato il 30enne portiere brasiliano Nicolas Andrade. Il giocatore arriva in prestito dall’Hellas Verona e va a rinforzare il reparto dei portieri dopo la doppia partenza di Meret e Karnezis con destinazione Napoli. (ADNKRONOS)L'articolo Calciomercato Udinese, ecco il portiere per i bianconeri: ufficiale ...

Calciomercato Udinese - arriva Renzi? Ecco la decisione definitiva : Calciomercato Udinese – Francesco Renzi ce l’ha fatta, il figlio dell’ex Premier Matteo è stato convocato dall’Udinese per il ritiro pre-campionato della Primavera. Superati i provini svolti qualche giorno fa, adesso proverà a ritagliarsi il giusto spazio. I giovani bianconeri sono partiti questa mattina per Ampezzo dove resteranno fino al 13 agosto. Previste anche due partite amichevoli per sabato 4 agosto con il ...

Udinese - Pradè svela : “ecco cosa arriverà dal mercato nei prossimi giorni” : Il ds dell’Udinese Pradè ha parlato delle prossime mosse di mercato del club della famiglia Pozzo: i dettagli “Abbiamo ancora qualcosa da chiedere al mercato: un difensore centrale e un esterno d’attacco/seconda punta. Ci stiamo guardando intorno, valutando ogni possibilità. Poi c’è Favilli, è un giocatore che ci piace, ma è uno della rosa di quelli che stiamo valutando, non il solo”. Il ds dell’Udinese ...

Calciomercato Udinese - bianconeri attivi : ecco tutti gli obiettivi : 1/5 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Udinese - via De Paul? Ecco l’uomo giusto per sostituirlo : L’Udinese pronta a metter mano al portafogli per trovare un valido sostituto di Rodrigo De Paul, calciatore con le valigie in mano da tempo L’Udinese è ancora un cantiere aperto. La squadra friulana subirà ancora scossoni a causa del calciomercato. Uno dei più talentuosi centrocampisti in rosa, potrebbe lasciare la squadra di Velazquez. Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, il quale ha mercato in Italia ed all’estero. In ...

Udinese : Perica al Frosinone - ecco Machis : ANSA, - UDINE, 18 LUG - Darwin Machis è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo rende noto la società friulana, che fa sapere di avere completato l'iter per il tesseramento dal Granada dell'...

Calciomercato Udinese - ecco chi è Pussetto : lui - Di Maria e l'Huracan : "Ufficiale, l'Udinese ha preso Ignacio Pussetto". Ok, parliamo di...? Alzi la mano chi ne era a conoscenza già da prima. Pochi coraggiosi? Pochissimi. Perché le cose sono due: o sei un appassionato di ...

Udinese - eccoti l’attaccante : è ufficiale il nuovo acquisto di Pradè : Udinese che in data odierna ha presentato il portiere Musso ma ha anche acquistato il nuovo attaccante chiesto dal tecnico Velazquez ‘Il Club Atlético Huracán riferisce che, dopo diversi giorni di trattative, ha raggiunto un accordo con l’Udinese Calcio per la vendita dell’attaccante Ignacio Pussetto. Il ventiduenne è già nella città italiana di Udine per sostenere le visite mediche nelle prossime ore. Il giocatore nato a ...

Udinese - scoppia il caso De Paul : ecco cosa è successo : 1/11 LaPresse Valter Parisotto ...

Calciomercato Udinese - ecco il primo nome per l’attacco : Calciomercato Udinese – L’Udinese prova ad avviare le prime trattative in vista della prossima stagione, mosse nelle ultime ore, secondo quanto rivelato da Skysport, la società sembrerebbe aver individuato l’uomo giusto per l’attacco. L’Udinese avrebbe infatti messo nel mirino l’esterno del Torino Vittorio Parigini, proponendo una prima offerta ai granata per accaparrarsi il calciatore. La trattativa si basa su un trasferimento ...

Udinese alla ricerca di esterni : ecco l’ultima idea per l’attacco : Udinese pronta a piazzare il primo colpo per l’attacco, il club della famiglia Pozzo sembra aver individuato l’esterno per rafforzare la rosa L’Udinese si muove sul mercato. Il club della famiglia Pozzo è alla ricerca di un esterno offensivo che possa dare profondità alla rosa e, secondo quanto rivelato da Skysport, la società sembrerebbe aver individuato l’uomo giusto. L’Udinese avrebbe infatti messo nel mirino ...

Calciomercato Udinese - dall’estero : “ecco l’attaccante per Velazquez” : Calciomercato Udinese – Prende il via un nuovo progetto in casa Udinese, la dirigenza bianconera ha deciso di affidarsi all’allenatore Julio Velazquez, il tecnico avrebbe effettuato già alcune richieste all’Udinese. Il nuovo attaccante potrebbe essere Antonio Manuel Fernandes Mendes, meglio noto come Tomanè, punta portoghese del Tondela, 182 cm, è un classe ’92. Secondo quanto sostiene ‘A Bola’ il nuovo ...

Udinese - ecco Velazquez : 'Ho motivazione - passione e filosofia. Trattativa? E' durata nove mesi' : Giovedì la notizia, decisamente a sorpresa, del suo ingaggio da parte dell'Udinese. Il giorno dopo le prime parole da bianconero. E' ufficialmente cominciata l'avventura sulla panchina dei friulani di ...