Udine | salvato lo speleologo rimasto intrappolato nella grotta per tre giorni

(Di lunedì 6 agosto 2018) È statoStefano Guarniero, lotriestino 33ennein unasabato scorso durante un’esplorazione. Dopo una caduta di venti metridenominata ‘Frozen‘ a quota 2.200 metri sotto il Monte Canin, in provincia di, nell’area delle Alpi Giulie, l’uomo aveva riportato ferite all’addome e ad un braccio. Eracosì fermo a 200 metri di profondità. Per velocizzare le operazioni i tecnici del Soccorso alpino avevano deciso di utilizzare un secondo varco naturale rispetto a quello utilizzato dal ferito, un ingresso che è collocato cento metri più in basso e liberato dal ghiaccio dai soccorritori sabato pomeriggio, verso mezzogiorno e mezzo di lunedì i soccorsi sono riusciti a portar fuori la barella e ora loè stato portato all’ospedale di Tolmezzo con un elicottero sanitario. I soccorsi sono stati ...