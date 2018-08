Tutti pazzi per la patente Ma quanti bocciati!

Inghilterra - Tutti pazzi per Lampard : vince all'esordio da allenatore del Derby County : La seconda vita di Frank Lampard inizia con una vittoria al 94' in Championship, seconda divisione inglese dove milita il Derby County . Sono proprio i bianconeri delle East Midlands, club trascinato ...

Cos’è la Kiki Challenge? Tutti pazzi per il nuovo e ‘pericoloso’ balletto dell’estate 2018 [VIDEO] : Cos’è la Kiki Challenge: ecco in cosa consiste il nuovo tormentone dell’estate 2018 Si sa, i tormentoni nascono quasi sempre per caso: a volte si pubblica un ‘innocuo’ video sui social e presto diventa virale e Tutti lo imitano. Lo sa bene il comico statunitense Shiggy che ha lanciato il tormentone dell’estate: stiamo parlando della Kiki Challenge. Per realizzare il video da pubblicare sui social bisogna prima ...

Sarri conquista Londra : al Chelsea Tutti pazzi per il tecnico : Amore a prima vista. Giocatori, commentatori, tifosi. In amore anche Marina Granovskaia, la zarina, potente braccio destro di Roman Abramovich che al momento di presentare il nuovo tecnico del Chelsea ...

Wind Summer Festival : Tutti pazzi per Ana Mena - “Venere spagnola” : La canzone, “D’estate non vale” è un raggaeton orecchiabile che sta già impazzando nelle radio e che si contenderà, con “Amore e Capoeira” , “Questa estate non ti dico no” e un’altra manciata di brani italiani, la palma come migliore tormentone estivo. A cantarlo sono Fred De Palma e una cantante spagnola da noi ancora poco conosciuta: Ana Mena. Ma è bastata la sua apparizione al terzo appuntamento del Wind Summer Festival per ...

Ha solo 16 anni - ma già incanta i concorsi di bellezza : Tutti per pazzi per Michela : GUSSAGO . La Festa del Rugby ha una nuova reginetta. Si chiama Michela Noli e ha solamente 16 anni , ne compierà 17 a settembre, , abita a Castrezzato, è un'appassionata di ginnastica artistica e ...

Ascolti tv - Tutti pazzi per "The Good Doctor" : 4 milioni e mezzo per la seconda puntata : "The Good Doctor" vince ancora, ma soprattutto dimostra che è possibile far impennare gli Ascolti anche in piena stagione estiva. La Rai si gode il successo e visti gli ottimi risultati potrebbe...

Tutti pazzi per il video del cane che 'canta' Toxic di Britney Spears : Qualche mese fa aveva fatto il giro del mondo la clip di uno steward di volo che aveva deliziato i suoi passeggeri con un balletto memorabile. Clicca qui per vederlo! ph: getty images

Tutti pazzi per la super eclissi di luna di venerdì - gli appuntamenti tra osservatori e gite in notturna : Ora la scienza ha naturalmente smentito tutte le superstizioni dietro a questo fenomeno, ma le eclissi di luna sono ancora oggi degli avvenimenti molto suggestivi.

Calciomercato - Tutti pazzi per Thiago Mendes : c’è anche un’italiana : Thiago Mendes potrebbe lasciare il Lille dopo essersi messo in luce nella passata stagione nel campionato francese Dopo aver ceduto Yves Bissouma al Brighton (16 milioni di euro, più 2 milioni di euro di bonus) e Ibrahim Amadou al Siviglia FC (14 milioni di euro, oltre 2 milioni di bonus), il Lille può vendere un altro pezzo pregiato: il centrocampista brasiliano Thiago Mendes, dalla cui cessione il club francese vorrebbe ricavare almeno ...

Don Matteo 10/ Anticipazioni 19 luglio - video : Tutti pazzi per via dell'abito della sposa! (Replica) : Don Matteo 10 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, in prima serata su Raiuno con la replica degli episodi dal titolo "E tu quanto vali?" e "Liberi dal male".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Tutti pazzi per Temptation Island. Anche i vip più insospettabili : “Temptation Island“, il reality estivo a base di corna, addii, riappacificazioni e passioni repentine tra sei coppie e 12 single rinchiusi in un resort in Sardegna, continua a fare il boom di ascolti. Dopo l’esordio record della prima puntata, 3, 6 milioni di spettatori e 21% di share, la seconda ne ha tenuti incollati alla tv 4 milioni buoni, per un totale del 27% di share. Sarà “trash, volgare, triste e squallido”, come ...

Bikini - il più gettonato dalle vip/ Foto - da Alessia Marcuzzi a Federica Paniccucci : Tutti pazzi sui social : Da Federica Panicucci ad Alessia Marcuzzi, le conduttrici nostrane si mostrano sui social in Bikini e fanno impazzire la rete. Colori e modelli dei costumi scelti dalle star (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Tutti pazzi per Kolinda - la presidentessa croata che abbraccia e bacia tutti : Che parla sette lingue e Forbes la piazza al 39esimo posto tra le donne più potenti del mondo. Impegnata in politica fin dal 1991 quando è in prima fila nella nascita dello Stato con il partito ...