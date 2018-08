Tutti conosciamo la bellissima Serena Autieri Ma il marito? Ecco chi è e che fa

caffeinamagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018) Vedremo prossimamente, attrice napoletana amatissima, in una fiction su Raiuno. Lavori in corso, ma “non posso ancora dire quale”, precisa lei all’Ansa, anche se stando alle indiscrezioni sul web con tanto di foto dal set, si tratta di Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti. Poi, sempre in autunno, tanto teatro, “che per me è come una casa”, dice ancora. Di recente l’è tornata al Giffoni Film Festival come madrina di Pegaso Cinema Academy, il nuovo progetto dell’Università Telematica Pegaso che si rivolge a futuri attori e registi. Per lei, che ha iniziato a studiare canto e recitazione fin da bambina, non si finisce mai di studiare. Perché “senza preparazione, non si può strutturare la carriera in nessun campo – dice ancora all’Ansa -. Io continuo ancora a studiare, tanto che mia di cinque anni, quando mi ...