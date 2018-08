Tutti con il naso all' insù per vedere le stelle cadenti di agosto

Analisi Auditel : La serata di domenica 5 agosto 2018 con l'Allieva di Rai1 che sovrasta Tutti : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin oltre la linea del 25% di share. La curva del Tg5 supera la soglia del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia dell'11%.L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 21% con la curva di Paperissima sprint che arriva al 14% di share. Prime time con la curva dell'Allieva di Rai1 che scorre ...

[Il ritratto] Minacce di morte e odio ignorante. La dura vita del dottor Burioni - solo contro Tutti : Rispondendo a destra e a manca, a tutti quelli che lo attaccano, Burioni ha sempre rivendicato il ruolo della scienza e la sua centralità, che dev'essere una bestemmia nell'opinione dei suoi ...

Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - Tutti i podi e i risultati. Vincono 4 Nazioni diverse! : Si sono conclusi gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si sono disputate le Finali di Specialità che hanno concluso la rassegna continentale, non sono mancati spettacolo, sorprese e conferme in una giornata finale ricca di emozioni. Dopo la mattinata riservata alle juniores, oggi pomeriggio spazio alle seniores e ben quattro Nazioni diverse hanno vinto la medaglia d’oro. L’ungherese Boglarka Devai ...

Fortnite su Android : non si potrà giocare con Tutti gli smartphone (requisiti minimi richiesti) : Nuove informazioni sono trapelate sui dispositivi che potranno supportare Fortnite su Android e se il tuo smartphone non possiede i requisiti minimi richiesti, potresti aspettare l’arrivo dell’FPS di Epic Games in eterno. Fortnite su Android: che epopea! È ufficiale, possiamo affermare che quella che accompagna Fortnite e Android è una vera e propria epopea che non sembra trovare fine. La notizia che Epic Games ha voluto evitare il ...

Paura nel market : contrabbandiere entra e minaccia di dare a fuoco a Tutti : ... cosa che naturalmente non faranno mai Ennesima storia alla Beutiful in zona, naturalmente di basso livello, e a volte proprio da queste cose possono scaturire fatti di cronaca gravi, purtroppo.

Stanno Tutti bene - Everybody's Fine - Canale 5/ Trama e cast del film con Robert De Niro (oggi - 5 agosto 2018) : Stanno tutti bene - Everybody's Fine, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel cast: Robert De Niro, Drew Barrymore, Rosie e Kate Beckinsale, alla regia Kirk Jones.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:09:00 GMT)

"Tutti mi identificano con i film di Carlo Vanzina - ma io con lui non c'ho mai lavorato" : Massimo Ciavarro: basta pronunciare quel nome a chiunque sia vissuto e cresciuto negli anni Ottanta per ricordargli un ragazzo biondo con gli occhi azzurri, star dei fotoromanzi e di film cult, simbolo di un Paese - il nostro - e di un'epoca che non ci sono più, senza internet e cellulari, con divi o presunti tali, scandali veri o inventati. Arrivato a sessant'anni, compiuti lo scorso novembre, il suo fascino continua ad accompagnarlo in ...

Docenti di sostegno - “concorso per Tutti” : petizione a Di Maio/ Scuola - Aprea vs Governo : “blocca ricambio” : Appello dei Docenti specializzati per il nodo insegnanti di sostegno: "concorso per tutti", la petizione a Bonisoli e Di Maio. Apre (FI) attacca il Governo, "blocca il ricambio"(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:16:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu salta le batterie dei 100 - si vola subito in semifinale con Tutti i big : Lunedì 6 agosto incominciano gli Europei 2018 di Atletica leggera e si parte subito forte con le batterie dei 100 metri ma non ci sarà Filippo Tortu. Non si tratta di una defezione dell’ultimo minuto fortunatamente ma di una promozione per meriti sportivi: il nostro velocista di punta, infatti, è stato ammesso di diritto alle semifinali in virtù del ranking stagionale. I migliori 12 atleti della starting list hanno passato il turno senza ...

Muore la moglie - quello che fa l’Inps è assurdo. Il marito racconta tutto. La sua storia fa subito il giro del web suscitando l’indignazione di Tutti : La storia che vi stiamo per raccontare è accaduta in Italia ed è davvero assurda. Aveva appena perso la moglie dopo 8 lunghi anni di malattia e il dolore per quella scomparsa era ancora vivissimo quando a casa ha bussato una donna, una incaricata dall’Inps che gli ha comunicato che doveva fare una visita fiscale per la donna per accertare se la malata oncologica era in casa e se effettivamente era nelle condizioni di non andare al ...

Svimez - emergenza lavoro : al Sud 600mila famiglie con Tutti i membri disoccupati : Ma nel 2019 si rischia un forte rallentamento dell'economia meridionale: la crescita del prodotto sarà pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud. Nel bienno, un sostanziale dimezzamento del tasso ...

ITALIA OLANDA / Streaming video e diretta tv : Tutti i convocati - orario (volley amichevole) : diretta ITALIA OLANDA: info Streaming video e tv della partita amichevole, secondo match consecutivo per la nazionale azzurra di volley maschile, in ritiro a Cavalese.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 12:49:00 GMT)

Migranti - missione Sophia : Tutti gli sbarchi in Italia/ Ultime notizie - è il "naufragio" del piano Conte? : Migranti, operazione Sophia: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:51:00 GMT)