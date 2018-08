Tumori cerebrali e campi magnetici ad alta frequenza | nessuna associazione trovata

Intelligenza artificiale : diagnosi di Tumori cerebrali ed ematomi - il robot batte medici 2 a 0 : Un sistema di Intelligenza artificiale ha ottenuto un punteggio migliore contro una squadra di quindici medici nell’ambito di un concorso organizzato a Pechino, per diagnosticare tumori cerebrali ed ematomi su pazienti malati. Il sistema BioMind AI, sviluppato dal centro di ricerca sull’Intelligenza artificiale per i disturbi neurologici dell’ospedale Tiantan e da un team della Capital Medical University, ha realizzato in un ...