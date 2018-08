Tuffi | Europei 2018 | il programma di martedì 7 agosto Orari | tv e italiani in gara

Tuffi - Europei 2018 : oro per l’Ucraina nel team event. Italia quinta con qualche rimpianto : Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo, capitale della Scozia, a 75 chilometri da Glasgow, ha preso via la rassegna continentale dei Tuffi. Il team event ha assegnato le prime medaglie, con l’Italia che si è esibita dal trampolino 3 metri e dalla piattaforma con Giovanni Tocci e Noemi Batki. La vittoria è andata alla coppia ucraina formata da Oleg Kolodiy e da Sofiia Lyskun (355.90), abile a sfruttare un’ultima rotazione dove è ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Batki-Tocci per la sorpresa nel Team Event : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Tuffi. Cominciano le gare in quel di Glasgow e si partirà con il Team Event. Una prova che prevede due tuffatori per ogni nazione con Tuffi sia dal trampolino che dalla piattaforma. Un tuffo a testa e dovranno essere coperte tutte le rotazioni (avanti, indietro, rovesciato, ritornato, avvitamento e verticale). L’Italia si presenterà ai nastri di partenza con la ...

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con Tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in seconda posizione alle spalle della Russia : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Un argento ed un bronzo il computo delle prime due gare del Nuoto sincronizzato. Dopo il bronzo di Costanza Ferro e di Linda Cerruti nel duo tecnico, arriva l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto tecnico, alle spalle della Russia, in vetta al medagliere con due ori. medagliere Europei Nuoto ...

Tuffi - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Elena Bertocchi e Giovanni Tocci sognano dal metro : Dal 6 Agosto cominceranno gli Europei di Tuffi a Glasgow. Sarà un’Italia ambiziosa e soprattutto a due punte. Elena Bertocchi e Giovanni Tocci sono le stelle della squadra azzurra. Per entrambi la gara principale sarà quella dal metro, dove puntano ad una medaglia, anche del metallo più prezioso. La milanese difende il titolo conquistato nella passata stagione a Kiev, quando si laureò per la prima volta in carriera Campionessa d’Europa, ...

Tuffi - Europei 2018 : Giovanni Tocci per confermarsi dal metro e decollare anche dal trampolino 3 metri : Domani scattano ufficialmente gli European Championships 2018. Per dodici giorni tra Berlino e Glasgow si vivrà una mini Olimpiade europea e proprio la città scozzese ospiterà tutti gli sport acquatici. Tra questi ci sono ovviamente i Tuffi, dove l’Italia presenta una squadra giovane ed ambiziosa. Una delle stelle del gruppo azzurro è senza dubbio Giovanni Tocci. Il 24enne di Cosenza si presenta ai nastri di partenza degli Europei con ...

Tuffi - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 6 al 12 agosto a Glasgow si terranno gli Europei 2018 di Tuffi. Insieme a Berlino, la città scozzese sarà una delle due città che ospiteranno gli European Championships 2018. IL programma DEGLI Europei DI Tuffi 2018 A GLASGOW 6 agosto – Ore 12.45-14.30 Team Event 3m/10m finale 7 agosto Ore 10.15-12.45 1 metro uomini Prelimininari Ore 14.15-17.15 Piattaforma sincro donne finale 1 metro finale uomini finale 8 agosto Ore ...

