Trump | un tipo poco «sportivo» Che ora attacca persino Lebron James

vanityfair

: @lauraboldrini @BBCNews @matteosalvinimi Risposta : SI ! 3/4 dell'Italia è con Salvini 1/2 dell' Europa è con… - Gransavoir : @lauraboldrini @BBCNews @matteosalvinimi Risposta : SI ! 3/4 dell'Italia è con Salvini 1/2 dell' Europa è con… - Vito_Trecarichi : RT @ruststeelrust: @alex_orlowski @jacopo_iacoboni @DavidPuente @NateSilver538 @Agenzia_Italia @arcangeloroc @francescatotolo @IAmJamesTheB… - ruststeelrust : RT @ruststeelrust: @alex_orlowski @jacopo_iacoboni @DavidPuente @NateSilver538 @Agenzia_Italia @arcangeloroc @francescatotolo @IAmJamesTheB… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) C’è un solco antico nella società americana che si riflette nello sport. Jesse Owens, 4 medaglie d’oro a Berlino nel 1936, doveva comunque entrare dalle porte per i neri e passare per la cucina anche se poi doveva salire sul palco delle premiazioni. Cassius Clay, diventando Mohammad Ali, gettò la medaglia vinta a Roma nel 1960 in un fiume, rifiutò la guerra del Vietnam e venne bandito dalle competizioni. A Città del Messico il 16 ottobre di cinquant’anni fa Tommy Smith e John Carlos alzarono il pugno con il guanto del Black Power sul podio dei 200 metri. La loro carriera finirà lì. Sono solo i precedenti più famosi della guerra fra politica e sport negli Usa che adesso è terreno di battaglia per Donald. https://twitter.com/realDonald/status/1025586524782559232 L’ultima esplosione, su Twitter, come è abitudine del presidente, è del 4 agosto e ha un obiettivo che forse nessun ...