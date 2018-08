Trovato morto Kuma | il cane mascotte dei bimbi | Massacrato di botte

Biella : Trovato morto in casa : E' stato trovato morto , questa mattina , lunedì 6 agosto, , nella sua abitazione in via Galimberti a Biella . Si tratta di un uomo di 67 anni. Sonlo intervenuti gli uomoni del 118, i vigili del fuoco, ...

Neonato Trovato morto a Terni - la madre è indagata a piede libero : Neonato trovato morto a Terni , la madre è indagata a piede libero La donna non è in stato di fermo, come inizialmente riportato: lo si apprende dal suo legale. Secondo indiscrezioni sul risultato dell’autopsia, il bambino sarebbe stato abbandonato ancora in vita Parole chiave: ...

Neonato Trovato morto a Terni in una busta della spesa : confessa la madre : È stato trovato morto ieri sera dentro una busta della spesa in un'aiuola che delimita il parcheggio di un supermercato a Terni, con il cordone ombelicale ancora attaccato. Un Neonato, nato in giornata, è stato abbandonato dalla madre, una ternana di 27 anni, che è in stato di fermo. La donna ha poi confessato tutto in questura. Agli agenti ha spiegato di aver abbandonato il figlio partorito in bagno perché non poteva ...