Troll | Pm | attentato libertà capo Stato

La procura di Roma apre un'inchiesta per "attentato alla libertà del Capo dello Stato" sui presunti Troll russi : La procura di Roma ha aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di 'Attentato alla libertà del Presidente della Repubblica' e di 'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato' in relazione agli attacchi via web rivolti a Sergio Mattarella. Il periodo in esame, da parte degli inquirenti che hanno delegato gli accertamenti alla polizia postale, è quello dello scorso maggio: il sospetto è che possa esserci l'azione di ...