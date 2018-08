Trieste | in salvo lo speleologo caduto sul Monte Canin

blogo

(Di lunedì 6 agosto 2018) Aggiornamento - Alle 12:35 di oggi, lunedì 6 agosto 2018, è finito l'incubo di Stefano Guarniero, lotriestino di 33 anni che sabato scorso eradurante un'escursione in una grotta a quota 2.200 metri. La squadra di soccorso composta da dieci tecnici più un medico e un infermiere lo ha riportato fuori in barella. Guarniero è ferito a un braccio e all'addome, ma le sue condizioni sono stabili. La risalita è cominciata alle 5:40 di stamattina.La risalita delloStefano Guarniero Si dovrebbe concludere a momenti la risalita delloStefano Guarniero, infermiere di 33 anni intrappolato da sabato pomeriggio a circa 200 metri di profondità sul, in Friuli-Venezia Giulia, dopo una caduta di 20 metri mentre si stava esplorando la grotta insieme ad alcuni amici a 2.200 metri di altitudine.L'allarme era stato lanciato intorno alle 16 di sabato. ...