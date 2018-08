Treviso | azienda cerca 10 saldatori | ma nessuno risponde all' annuncio

tgcom24.mediaset

: RT @GPS_SPINATO: #InformazioneOPropaganda? TITOLO: #DLDignità, lavoro in bilico per 800 TESTO: 'Per non correre il rischio, in via teorica… - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: #InformazioneOPropaganda? TITOLO: #DLDignità, lavoro in bilico per 800 TESTO: 'Per non correre il rischio, in via teorica… - Bakeky_annunci : ACCOUNT MANAGER - Azienda - Treviso - FrancescoB_93 : Decreto dignità, azienda trevigiana «A rischio il posto di 800 persone» -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Il posto fisso con contratto indeterminato ormai sembra essere diventato un sogno tra chilavoro in un momento in cui il precariato la fa da padrone. Alla Steelco di Riese Pio X () hanno il problema opposto: da diverse settimane l'una decina dispecializzati, maall'Secondo Ottorino Casonato, uno dei soci fondatori e amministratore delegato dell'impresa, il problema non sta nella poca voglia di lavorare dei giovani, come molti hanno insinuato, ma in una generale carenza di competenze tra chiimpiego nel territorio.