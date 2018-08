Trenitalia | su La Freccia di agosto idee per vacanze al caldo e al freddo

Trenitalia - Frecciabianca addio! E' il momento degli Intercity Nuovo look : Teleborsa, - Il marchio Frecciabianca è probabilmente giunto al termine della sua esistenza. Il servizio potrebbe cessare probabilmente in dicembre, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, ...

Trenitalia - Frecciabianca addio! E' il momento degli Intercity "Nuovo look" : Il marchio Frecciabianca è probabilmente giunto al termine della sua esistenza. Il servizio potrebbe cessare probabilmente in dicembre, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, sostituito dai ...

Trenitalia - Puglia - mete da sogno e Bandiere Blu nel magazine La Freccia di luglio : Teleborsa, - Arriva l'estate ed è già tempo di vacanze. E per celebrare il periodo dedicato alle ferie, il magazine La Freccia di luglio , distribuito a bordo del Frecciarossa e delle altre Frecce ...

Trenitalia - Puglia - "mete da sogno" e Bandiere Blu nel magazine La Freccia di luglio : Arriva l'estate ed è già tempo di vacanze. E per celebrare il periodo dedicato alle ferie, il magazine La Freccia di luglio , distribuito a bordo del Frecciarossa e delle altre Frecce Trenitalia , ...

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su rete estera. Primo servizio il Milano-Parigi : Teleborsa, - Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare ...

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su rete estera. Primo servizio il Milano-Parigi : Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare Frecciarossa ...

Trenitalia dedica a Pitti Uomo 94 "La Freccia Fashion" : In occasione della 94° edizione di Pitti Uomo , al via oggi 12 giugno a Firenze, Trenitalia offre ai proprio clienti un numero speciale del magazine La Freccia . All'interno della rivista tutte le ...

Trenitalia - gli eventi dell'estate sul Magazine La Freccia di giugno : Una copertina personalizzata e autografata da Laura Pausini per il numero di giugno de La Freccia , che sale a bordo di tutte le Frecce Trenitalia ed è dedicata al sound e agli eventi dell'estate. Dal ...

Trenitalia e Moto GP - Frecciarossa a fianco del "Ducati Team" per il Gran Premio Mugello : Trenitalia-Ducati Team. Si rinnova la partnership tra due brand italiani all'insegna dell'alta velocità, del Grande sport e dell'agonismo in occasione degli appuntamenti del Mugello e di settembre a

Trenitalia e Moto GP - Frecciarossa a fianco del "Ducati Team" per il Gran Premio Mugello : Trenitalia-Ducati Team. Si rinnova la partnership tra due brand italiani all'insegna dell'alta velocità, del Grande spor t e dell'agonismo in occasione degli appuntamenti del Mugello e di settembre a ...