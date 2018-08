Trasformazione choc A 3 anni era dolcissimo | oggi ne ha 11 e sembra un anziano La rara

caffeinamagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018) Si chiama Shaun Tebbutt, vive a Wootton, nel Bedfordshire e ha 11ma non è un ragazzino come tutti gli altri e non può godersi la sua giovane età. I suoi coetanei lo bullizzano e lo prendono pesantemente in giro per via dellacondizione che lo affligge da quando ha 3. Shaun è un bambino che mangia moltissimo, ma, nonostante le calorie che assume, non ingrassa. È pelle e ossa e la sua conformazione fisica lo fare molto più vecchio della sua età effettiva. Shaun è malato di lipodistrofia parziale, una condizione che gli impedisce di assimilare i grassi. È successo tutto all’improvviso: da un giorno a un altro la lipodistrofia parziale ha cambiato il suo aspetto fisico. Ora è scheletrico e tutti lo deridono. Per Shaun la vita è dura: vorrebbe godersi la giovinezza in modo spensierato e invece è perennemente preso di mira dai bulli che non fanno che affondare il ...