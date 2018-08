Tragedia al centro di Milano | ragazzo cade da palazzo e muore sul colpo in San Babila

ilgiornale

(Di lunedì 6 agosto 2018) Lunedì da horror in pieno, dove attorno alle 13:00 di oggi (lunedì 6 agosto) unè precipitato da un edificio di piazza San.La vittima è un 29enne, morto sulndo nel vuoto in mezzo alla strada all"angolo tra via Durini e via Borgogna.A quanto appreso finora, il giovane sarebbe caduto da un"altezza molto elevata: pare, infatti, dal nono piano di un, come scriveToday.L"allarme è stato dato dai passanti, sotto choc, che hanno assistito all"orrenda scena. Sono così intervenuti immediatamente le forze dell"ordine, sia i soccorsi (inutili) di un"ambulanza del 118 meneghino.Gli agenti di polizia stanno effettuando tutti i rilievi del caso e al momento nessuna pista è esclusa, anche se dai primi accertamenti filtra la possibilità del gesto volontario, con ilche si sarebbe così tragicamente suicidato.