Tournée Roma | riunione tecnica e lavoro tattico | individuale per Luca Pellegrini FOTO

Tournée Roma - squadra divisa per reparti : Karsdorp in gruppo - a parte Coric LIVE : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.10 , 17.10, - Intanto Coric prosegue il lavoro differenziato anche con il pallone. Ore 10.54 , 16.54, - Di Francesco dà il via all'esercitazione tattica. Ore 10.48 ,...

Tournée Roma - seduta mattutina : a parte Karsdorp e Under. Lunga partitella - perla di Schick VIDEO : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.03 , 20.03, - Termina la prima seduta di oggi. Nel pomeriggio sessione anticipata alle 16 locali Ore 10.45 , 19.45, - Si riduce il campo, partitella a due tocchi ...

Tournée Roma - rifinitura tattica in vista del Tottenham : out El Shaarawy e Karsdorp LIVE : CRONACA ALLENAMENTO Ore 11.08 , 20.08, - La squadra comincia ad uscire dal campo, mentre in tre si trattengono: Kluivert, Bianda e Lorenzo Pellegrini si sono trattenuti per un lavoro extra sui ...

Tournée Roma - primo allenamento a San Diego : corsa e teoria tattica FOTO GALLERY VIDEO : LA CRONACA DELL'allenamento MATTUTINO Ore 11.10 , 20.10, - Piccola appendice per Justin Kluivert, che con l'ausilio del traduttore è rimasto ad ascoltare alcuni consigli di Di Francesco. L'...

Roma - via alla Tournée statunitense con Totti ma senza Defrel : Roma - È scattata poco prima delle ore 11 l'avventura a stelle e strisce della Roma che questa mattina - terminata la prima fase di ritiro a Trigoria , condita dall'amichevole vibta 9-0 contro il ...

Roma - ecco i 26 convocati per la Tournée negli Usa : escluso Defrel. Domani la partenza per San Diego : La Roma si veste a stelle e strisce e vola negli Stati Uniti : prima destinazione San Diego . Domani mattina alle 11 i giallorossi si imbarcheranno su un charter per raggiungere la città della ...