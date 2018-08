Tornato ‘SuperMario’ al Nizza ma snobbato ingiustamente | lo strano caso di Balotelli

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) 18 gol in 28 partite in Ligue 1. 6 in 7 di Europa League. 26 su 38 presente totali nell’ultima stagione con la maglia deltra tutte le competizioni. Questi sono i numeri di Mariodella scorsa annata. Numeri di tutto rispetto che testimoniano come l’attaccante di Palermo sia‘Super’. Le qualità tecniche dell’ex Inter e Milan, d’altronde, non sono mai state in discussione ma per essere un campione è fondamentale anche la componente mentale. Un aspetto, quest’ultimo, che ha caratterizzato tutta la carriera di. In negativo. Le cosiddette ‘Balotellate’, fuori e dentro il campo, hanno frenato l’ascesa di un giocatore che aveva tutto per diventare uno dei migliori al mondo. Due anni fa, dopo la disastrosa parentesi con il Milan (conclusa con 23 presenze e 3 gol), ilha deciso di puntare su ...