Torino nella tana di Anfield | prova del 9 con il Liverpool

PasTorino replica a Mai : "i cacciatori non sono i protagonisti nella tutela ambientale" : Altro che caccia: agricoltura e zootecnia, oltreché ambiti dell'economia locale, sono formidabili strumenti di salvaguardia del territorio, non solo delle aree rurali " sottolinea Pastorino -. Invece ...

Daisy Osakue - procura di Torino : “Lesioni senza l’aggravante razziale”. L’altro caso : “Io - aggredita nella stessa zona” : Lesioni senza l’aggravante razziale. È questo il reato ipotizzato dalla procura di Torino, al momento contro ignoti, nell’ambito dell’inchiesta sull’aggressione a Daisy Osakue, l’atleta italiana di origini nigeriane ferita ad un occhio da un uovo lanciato da un auto in corsa a Moncalieri nella notte tra domenica e lunedì. Ma la giovane atleta non ha dubbi: “Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di ...

Torino - arrestato rapinatore di Piazza San Carlo/ 17enne marocchino creò panico nella finale di Champions 2017 : Torino, arrestato rapinatore di Piazza San Carlo: diciassettenne marocchino era nella banda che ha creato grande allarme durante la finale di Champions League del 2017 Juventus-Real Madrid.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:53:00 GMT)

Lavori frenetici nella villa in collina : Ronaldo atterra a Torino domenica : domenica alle 13,30, aeroporto di Caselle. I tifosi juventini possono fare un bel cerchio rosso sul calendario , l''Ora X' è arrivata. Anzi, chiamatela 'Ora CR7', perché il protagonista dell'...

Svelato il calendario della Serie A : nella I giornata Chievo-Juve - Torino-Roma e Lazio-Napoli : Juventus a Verona contro il Chievo, Roma a casa del Toro, Napoli all'Olimpico contro la Lazio, Milan in casa ad attendere il Genoa, Inter in trasferta a Sassuolo. Sono le partite clou della prima ...

I torinesi Viel e Felline protagonisti nella prima serata della "Sei giorni di Torino" : I bielorussi Yauheni Akhramenka e Raman Tsishkou sono i primi leader della nona edizione della Sei giorni di Torino, che si è aperta al velodromo Pietro Francone di San Francesco al Campo con la ...

Torino : sottopassaggio allagato dalla pioggia - uomo muore annegato nella sua auto : Guido Zabena, 51 anni, è annegato nella sua automobile rimasta intrappolata e sommersa dall'acqua in un sottopasso allagato dopo un violento nubifragio.Continua a leggere

Torino-Fiorentina - scatta l’asta per Meitè : i granata hanno un asso nella manica : Torino e Fiorentina si contendono un centrocampista in uscita dal Monaco, si tratta di Meitè, classe ’94 che l’anno scorso ha giocato col Bordeaux Torino e Fiorentina sono interessate al centrocampista Soualiho Meitè. Si tratta di un classe ’94 in forza al Monaco, che nella passata stagione ha giocato in prestito al Bordeaux. Come detto, i due club italiani sarebbero intenzionati ad accaparrarsi Meitè, ma il Torino ha ...

Olimpiadi Torino 2026 - Appendino sfida la sua maggioranza/ Lite nella notte con consiglieri : Giunta a rischio? : Olimpiadi Torino 2026, Appendino sfida la sua maggioranza: Lite nella notte tra Sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare con la minaccia di dimissioni(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:30:00 GMT)