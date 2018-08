Torino | domani grande sfida con il Liverpool

Torino - domani sfida al Liverpool : ANSA, - Torino, 6 AGO - Amichevole internazionale per il Torino, che domani sera affronta il Liverpool di Jurgen Klopp. Un difficile banco di prova, sul quale Walter Mazzarri testerà la tenuta della ...

Torino - domani sfida al Liverpool : ANSA, - Torino, 6 AGO - Amichevole internazionale per il Torino, che domani sera affronta il Liverpool di Jurgen Klopp. Un difficile banco di prova, sul quale Walter Mazzarri testerà la tenuta della ...

Milan-Juventus - domani le visite mediche di Caldara : Bonucci in auto verso Torino : Milan-Juventus, si è conclusa la trattativa tra i due club, in tre cambiano maglia, Bonucci passa alla Juventus, Caldara e Higuain al Milan, un accordo sicuramente positivo per i rossoneri. In particolar modo i tifosi bianconeri delusi per la cessioni del difensore ex Atalanta, le visite mediche sono previste per la giornata di domani. Bonucci è partito in auto per raggiungere Torino mentre Higuain è atteso in serata a Milano. LEGGI TUTTE ...

Juventus - domani arriva Bonucci a Torino : i motivi del suo ritorno : Il difensore lascia il Milan dopo solo un anno: troppo forte il richiamo della Vecchia Signora, che ha perfino portato Bonucci a ridursi lo stipendio

Olimpiadi Invernali 2026 : sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con tre città : Milano - Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità? : L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di Domani. Il numero 1 dello sport Italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina ...

Cristiano Ronaldo atterrato a Torino/ Video - ultime notizie Juventus : domani il primo allenamento : Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino. ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:21:00 GMT)

Juve - Cristiano Ronaldo torna a Torino : domani inizia gli allenamenti : Ronaldo torna a Torino per restarci. CR7 sbarcherà nella sua nuova città probabilmente nel pomeriggio. Da domani gli allenamenti con la Juventus alla Continassa. Dopo la grande euforia, i bianconeri vogliono normalizzare il “fenomeno”L'articolo Juve, Cristiano Ronaldo torna a Torino: domani inizia gli allenamenti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Domani Torino-Nizza ad Alessandria : Sfida di prestigio tra i granata e la squadra francese, l'anno scorso arrivata ai sedicesimi di finale in Europa League

I timori di Torino per il domani - con Fca senza Sergio Marchionne : Cosa accadrà ora a Torino? Una città e le sue istituzioni più rappresentative guardano con preoccupazione al futuro in casa Fca all'indomani del passaggio di consegne del gruppo dalle mani di Sergio Marchionne a quelle di Mike Manley. Un passaggio anticipato, rispetto ai tempi previsti, per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne che ha guidato l'azienda negli ultimi 14 anni.La nomina di un ...

Allarme caldo : domani bollino arancione a Bolzano - Perugia e Torino : Aumentano le temperature nei prossimi due giorni. Per domani il ‘bollino arancione’ è previsto a Bolzano, Torino e Perugia. I capoluoghi di Umbria e Piemonte dovranno fare i conti con la canicola anche nella giornata di venerdì, insieme a Bologna. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal ministero della Salute. domani ‘bollino giallo’ per Ancona, Bolzano, Brescia, Milano e Verona; venerdì ad Ancona, ...

Il marziano Cristiano Ronaldo è già a Torino - domani la presentazione : Lunedì visite mediche, giro alla Continassa e prime parole bianconere. Domenica pomeriggio Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino. Il suo

Torino - domani le visite di Bremer : domani non solo visite mediche per Meité. Secondo Sky Sport , per la giornata di lunedì sono previsti anche gli accertamenti clinici al Torino per il difensore brasiliano Gleison Bremer .

Juventus - Cancelo è arrivato a Torino : domani le visite : Torino - João Cancelo è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto Caselle di Torino con un volo privato proveniente da Valencia. Il portoghese, accolto da un gruppetto di tifosi con la bandiera ...

CANCELO ALLA JUVENTUS/ Affare fatto col Valencia - domani sarà a Torino per firmare : CANCELO ALLA JUVENTUS: Affare fatto col Valencia, visite mediche già mercoledì? Sembra ormai tutto definito per l'arrivo in bianconero del portoghese ex Inter(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:51:00 GMT)