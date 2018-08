Tod' s scatta con Hogan e web Modello Moncler per Della Valle

affaritaliani

(Di lunedì 6 agosto 2018) Diegopuò brindare alla semestrale di Tod's: grazie a vendite in crescita del 26% su base annua per il marchioe alla buona tenuta delle vendite di Tod's, Fey e Roger Vivier, i broker fanno a gara per rialzare giudizi e target price sul titolo marchigiano, che a Piazza Affari vive la migliore seduta degli ultimi 16 anni col titolo che sfiora il 16% di guadagno tra discreti volumi, nonostante il periodo estivo. Orapunta sull'e-commerce e sulla Cina, preannunciando il lancio di "capsule collection" che affiancheranno le tradizionali collezioni stagionali per cercare di allargare il pubblico di potenziali acquirenti.