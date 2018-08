Tiro con l’arco – Assegnati al Lago Laceno i Titoli italiani

Tiro a volo - il palmares di Giovanni Pellielo. Un mito infinito che a quasi 50 anni continua a vincere! : ...completo di Giovanni Pellielo Olimpiadi 3 argenti 1 bronzo Mondiali 10 ori 4 argenti 3 bronzi Europei 14 ori 7 argenti 3 bronzi Altri successi 6 Finali di Coppa del Mondo 17 prove di Coppa del Mondo ...

Tiro a volo - il palmares di Giovanni Pellielo. Un mito infinito che a quasi 50 anni continua a vincere! : Giovanni Pellielo è, sportivamente parlando, eterno: vince da oltre 20 anni, ed oggi agli Europei di Tiro a volo si è mostrato, qualora ce ne fosse bisogno, ancora una volta competitivo nel trap mixed team, gara che farà il suo esordio olimpico a Tokyo 2020, dove, finalmente, l’azzurro, che giungerebbe alla rassegna a cinque cerchi a 50 anni, potrebbe finalmente conquistare l’oro, che nelle 7 precedenti partecipazioni gli è sempre ...

Europei di Tiro a Volo : l’Italia si conferma imbattibile - la coppia Pellielo-Rossi vince loro nel trap mixed team : Niente da fare per gli avversari, Jessica Rossi e Giovanni Pellielo vincono l’oro agli Europei di Tiro a Volo nel trap mixed team Una prestazione quasi perfetta, colpi precisi e una mira davvero da fare invidia. Jessica Rossi e Giovanni Pellielo annientano la concorrenza, vincendo la medaglia d’oro nel trap mixed team agli Europei di Tiro a Volo, specialità che a Tokyo farà l’esordio olimpico. Completano il podio la Slovacchia ...

Lazio - la squadra arriva a Marienfeld : inizia il secondo riTiro : Dall'entusiasmo di Auronzo di Cadore alla tranquillità della Westfalia. Il secondo ritiro estivo della Lazio è iniziato. Immobile, Milinkovic, Levia e via via tutti gli altri sfilano sotto l'entrata ...

Difesa da rivedere : l'Udinese chiude il riTiro con un ko : 'Bambola' della retroguardia nei primi 45', nella ripresa Vague causa un rigore. Segna Lasagna, ma vince l'Hannover. Eppure non tutto è da buttare per i friulani

Tiro con l’Arco – European Grand Prix - due ori per la Nazionale italiana nell’ultima giornata di gare : L’Italia chiude la trasferta con 2 ori e 1 bronzo che la pongono al secondo posto del medagliere dietro la Turchia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi) All’European Grand Prix di Sofia (Bul) l’Italia chiude la trasferta con 2 ori e 1 bronzo che la pongono al secondo posto del medagliere dietro la Turchia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi). Viviano Mior vince l’oro individuale compound battendo in finale Athanasios Kostopoulos ...

Il Giro della Provincia con un Tiro di Balestra : Una cronoprologo per iniziare il Giro, in attesa della grande tappa di domani a Sondrio. Poco più di 3 km e mezzo con partenza e arrivo in piazza della Libertà e passando per via Diaz, via Sauro e nel ...

Tiro con l’arco – European Grand Prix : a Sofia bronzo per le azzurre del compound : bronzo per le azzurre compound. Domani altre tre finali per l’Italia L’Italia conclude la penultima giornata di gare all’European Grand Prix di Sofia (Bul) conquistando il bronzo con le azzurre del compound (Cavalleri, Ret, Roner) che superano l’Ucraina 231-221. Quarto posto per il mixed team compound (Mior-Cavalleri), superati nella finalina dal Belgio 155-152, mentre il duo del ricurvo (Tonelli-Sartori) viene ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Italia al secondo posto dietro alla Francia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia nella prima giornata è partita col piede giusto vincendo un oro individuale. A trionfare infatti è stata Erica Sessa nel trap junior femminile. Le due squadre del trap junior, sia maschile che femminile hanno chiuso in testa le qualifiche e sono favorite per la vittoria nella gara a squadre. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro con l’Arco – European Grand Prix - Italia protagonista al termine degli scontri individuali : Viviano Mior conquista la finale per l’oro nel compound, Amedeo Tonelli quella per il bronzo nell’arco olimpico All’European Grand Prix di Sofia (Bul) Italia protagonista al termine della giornata dedicata agli scontri individuali. Viviano Mior conquista la finale per l’oro nel compound, Amedeo Tonelli quella per il bronzo nell’arco olimpico. Sabato disputeranno i match per le medaglie: alle 10,45 Mior sfiderà il ...

Psg : Neymar in riTiro - abbracci con Tuchel e Buffon : Come previsto, Neymar è sbarcato in Cina questa mattina per unirsi ai compagni del Psg che sabato, contro il Monaco a Shenzhen, si giocheranno la Supercoppa di Francia, primo trofeo stagionale. Il club parigino ha postato sui social alcune foto e un video dell’incontro tra l’asso brasiliano e i compagni: spiccano, in particolare, gli abbracci con i connazionali Marquinhos e Thiago Silva, oltre a quelli con Gigi Buffon e con il ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : si comincia con il trap - primi piattelli per Jessica Rossi e Giovanni Pellielo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf secondo giorno di gare dedicato al trap junior con le ultime due serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Esordio per la categoria senior, che andrà in pedana per le prime due serie di qualificazione. Nel trap maschile junior Matteo Marongiu e Teo Petroni, in corsa per la finale, saranno ...

Tiro con l’Arco – European Grand Prix : conclusa la giornata di qualificazioni - tutti i risultati delle gare : Giovedì tutti gli scontri individuali fino alle semifinali sia del ricurvo che del compound con otto azzurri in gara conclusa la giornata dedicata alle qualifiche a Sofia (Bul) dove si sta svolgendo l’European Grand Prix. Giovedì tutti gli scontri individuali fino alle semifinali sia del ricurvo che del compound con otto azzurri in gara. I risultati DELL’OLIMPICO MASCHILE – Inizia con il piede giusto l’avventura ...

Verucchio - ritornano le cene medievali. Tre giorni di enogastronomia e spettacoli. Compreso Tiro con l'arco : Menù da una dozzina di portate 'condito' da spettacoli, accampamenti medievali e combattimenti con l'arco Spettacoli, ricostruzioni e soprattutto cene con originali menù che ripercorrono gli antichi ...