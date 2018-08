Thailandia | tornano a scuola i ragazzi rimasti intrappolati nella grotta

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ithailandesibloccati per 18 giornidi Tham Luang, nel nord della, lo scorso giugno, sono tornati oggi a. Lo hanno reso noto i funzionari locali, spiegando che allaPrasitsart di Mae Sai,provincia di Chiang Rai, frequentata da sei dei 12 giovani membri della squadra di calcio dei “cinghialotti”, hanno ricevuto un caloroso benvenuto in una cerimonia contrassegnata da preghiere buddiste. Vestiti con le loro rispettive divise scolastiche, ihanno anche ricevuto magliette della squadra tedesca del Bayern Monaco da un rappresentante del club. Dopo il salvataggio, lo scorso 10 luglio, i giovani sono prima stati curati in ospedale e poi, trascorsa un’altra settimana a casa, sono entrati per nove giorni in un monastero buddista – il tempio di Pha That Doi Wao – come un atto di gratitudine per la ...