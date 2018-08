Terribile lutto in tv | è morta di cancro la “più amata” Strazio profondo

“ Terribile ”. Sport in lutto. L’ultima cosa del campione - morto in gara a 32 anni : Lutto nel mondo del motociclismo. Domenica 8 luglio il trentaduenne della dinastia più conosciuta delle road racers, ha perso la vita in seguito ad un fatale incidente registratosi oggi nel corso delle prove della Skerries 100, una delle classiche dell’Irish Road Racing. Si tratta di William Dunlop, 32enne erede della famosa dinastia, e uno dei migliori interpreti delle road racers. La conferma del decesso è stata diffusa ufficialmente ...

“Addio”. Terribile lutto per Massimiliano Allegri. Il giorno più triste per l’allenatore della Juventus : Una notizia Terribile che arriva a pochi giorni dalla vittoria del suo quarto scudetto consecutivo, il settimo per la Juventus. Una perdita, per Massimiliano Allegri, di quelle che fanno male. l’allenatore dei campioni d’Italia per ora non ha rilasciato dichiarazioni e probabilmente non lo farà neanche nei prossimi giorni. È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del ...