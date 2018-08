“Terribile” Italia | trova i genitori morti in casa | poi la verità choc

caffeinamagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018) Due anziani sono statitiin un appartamento di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La prima ipotesi, quella che al momento risulta essere più accreditata, è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Intorno all’ora di cena, in via San Candido 10, sono stati scoperti privi di vita i cadaveri dei due: lei 68 anni e lui 72, Maria Dolores Della Bella e Giovanni Galloni, lei strangolata e lui impiccato. Secondo le prime indicazioni degli investigatori, il 72 enne si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la moglie, strangolandola con un filo elettrico. A lanciare l’allarme è stata la figlia della coppia. Dopo aver tentato più volte di mettersi in contatto con loro, intorno all’ora di cena ha raggiunto la loro abitazione, una villa in una zona residenziale fatta di costruzioni basse e abitazioni monofamiliari. Lì la scoperta: la coppia era già morta. ...