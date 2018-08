Terremoto Indonesia | testimonianza italiani | ' Bloccati senza soccorsi'

Terremoto Indonesia - Aldo Montano e la moglie vivi per miracolo raccontano : “Scene apocalittiche” : Un terribile Terremoto di magnitudo 6.9 ha travolto l’Indonesia provocando oltre centoquaranta morti e centinaia di feriti. Tra i presenti anche Aldo Montano in compagnia della moglie Olga Plachina, la coppia si trovava sull’isola Gili Trawangan per un periodo di vacanza dopo i Mondiali in Cina. Lo schermidore toscano è vivo per miracolo, così come sua moglie, salvi perché al momento della scossa erano a cena mentre l’interno ...

Aldo Montano e la moglie in Indonesia : "Dopo il Terremoto scene da apocalisse" : Aldo Montano e sua moglie Olga Plachina si trovavano in Indonesia quando si è verificato il terremoto di magnitudo 7.0 che ha provocato oltre 140 morti. All'Ansa lo sportivo ha raccontato gli attimi di terrore vissuti durante la scossa che ha devastato il territorio Indonesiano. Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami. Ora siamo all'aeroporto di Lombok nel caos ...

Terremoto Indonesia : “italiani bloccati senza soccorsi” : Un gruppo di italiani, scampato al Terremoto a Lombok in Indonesia, è da diverse ore bloccato nell’isola di Gili Trawangan senza soccorsi e senza riuscire a ripartire. Le isole Gili sono a ovest di Lombok, la popolare meta turistica che domenica ha tremato per una violenta scossa di Terremoto che ha fatto almeno 142 morti. “Siamo bloccati in qualche migliaio da ieri sera su Gili Trawangan dopo il Terremoto”, racconta Roberto ...

Terremoto in Indonesia - paura per Aldo Montano : ‘Scene da vera Apocalisse’ : Notte di terrore per Aldo Montano e la moglie Olga Plachina. La coppia si trova in Indonesia e ha vissuto in prima persona il forte Terremoto che ha scosso l’isola Gili Trawangan. L’albergo presso cui soggiornano è parzialmente crollato ma fortunatamente loro rimasti illesi perché, come spiegato dal campione di sciabola all’Ansa, lui e la consorte in quel momento si trovavano fuori a cena. Il racconto, però, è ugualmente ...

Terremoto di magnitudo 7.0 in Indonesia : oltre 140 morti e centinaia di feriti : Sale a oltre 140 morti accertati e centinaia di feriti il bilancio del sisma di magnitudo 7.0 che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok, e ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Lo riferiscono media internazionali precisando che la gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. ...

Terremoto Indonesia : Aldo Montano - un boato e scene apocalittiche - FOTO e VIDEO : "Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di Terremoto e il terrore dell'allarme tsunami": lo dice all'ANSA in un'intervista, ASCOLTA AUDIO, il campione di sciabola Aldo ...

Terremoto Indonesia - anche l’altela Aldo Montano nell’Isola : crolla l’albergo - salvi lui e la moglie : Notte di paura per Aldo Montano alle isole Gili, in Indonesia. L’olimpionico di scherma si trovava in vacanza insieme a sua moglie Olga Plachina nella regione dove si è verificato il terribile Terremoto di magnitudo 7.0 che ha provocato oltre decine di morti e centinaia di feriti. Al momento della scossa Montano e sua moglie erano a cena, mentre l’albergo in cui alloggiavano è parzialmente crollato. La coppia si è rifugiata in cima a ...

Terremoto Indonesia - media : oltre 140 morti. Fino a 20mila sfollati | : Sull'isola di Lombok sono ancora isolate alcune zone nell'area settentrionale. Migliaia di persone hanno lasciato le proprie case e il numero potrebbe salire ancora. Centinaia i feriti curati anche ...

Terremoto Indonesia - l’assalto al traghetto per fuggire dall’isola distrutta. Le immagini riprese da un italiano : Circa 900 persone, tra turisti Indonesiani e stranieri, stanno cercando di lasciare le isole di Gili, dopo che un Terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito l’Indonesia, provocando almeno 142 morti e centinaia di feriti. Roberto Cinardi, che è sull’isola di Trawangan, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui si vede un traghetto, venuto per portare via le persone bloccate lì, che viene preso d’assalto. --Nel post scrive che “il ...

Terremoto in Indonesia - paura per Aldo Montano : 'Scene apocalittiche' - : Il campione olimpico di scherma era in vacanza con la moglie su un'isola dell'arcipelago di Gili durante le scosse: "Ora siamo all'aeroporto di Lombok nel caos per tornare a Bali e da lì in Italia, ma ...

Aldo Montano nel Terremoto in Indonesia/ Lui e Olga Plachina nell'albergo crollato : "scene apocalittiche" : Le conseguenze del terremoto in Indonesia sono sotto gli occhi di tutti ma Aldo Montano e la moglie Olga Plachina erano ospiti dell'albergo crollato. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 13:29:00 GMT)

Terremoto in Indonesia - notte di terrore per Aldo Montano e la moglie : Una notte di panico e paura. "Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di Terremoto e il terrore dell'allarme tsunami". Parola di Aldo Montano, in vacanza insieme alla ...

Terremoto Indonesia M 7 : SI AGGRAVA BILANCIO MORTI/ Ultime notizie : 142 vittime - nessun italiano coinvolto : TERREMOTO oggi in INDONESIA: sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 12:50:00 GMT)

Aldo Montano in Indonesia durante il Terremoto : crolla l'hotel dove alloggia con la moglie Olga Plachina : Aldo Montano si trova in Indonesia, dove insieme alla moglie Olga Plachina si è trovato a dover vivere l'esperienza del terremoto che ha colpito l'isola di Lombok con ripercussioni...