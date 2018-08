TERREMOTO INDONESIA M 7 | SI AGGRAVA BILANCIO MORTI Ultime notizie | 142 vittime | nessun

TERREMOTO in Indonesia - notte di terrore per Aldo Montano e la moglie : Una notte di panico e paura. "Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di Terremoto e il terrore dell'allarme tsunami". Parola di Aldo Montano, in vacanza insieme alla ...

TERREMOTO INDONESIA : esodo di turisti da Lombok : Il Terremoto di ieri sera sull’isola di Lombok ha spinto migliaia di turisti oggi a fare le valigie con l’intenzione di andarsene al più presto dall’isola, tanto che alcune compagnie aree – tra cui la Garuda e Air Asia – hanno annunciato voli extra per consentire a più persone di lasciare l’isola. Secondo Sutopo Purwo Nugroho, il portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, migliaia di ...

Scherma - che paura per Aldo Montano. Il suo hotel in Indonesia crolla per il TERREMOTO - salvo perché era a cena : Una notte di terrore per Aldo Montano in Indonesia. Lo sciabolatore azzurro, dopo i Mondiali di Wuxi, in cui ha conquistato l’argento nella gara a squadre, è andato in vacanza con la moglie Olga Plachina alle isole Gili. Proprio in questa regione si è verificato un violentissimo terremoto di magnitudo 6.9, che ha provocato decine di morti e ha fatto anche crollare l’hotel dove alloggiava Montano, che si è salvato perché in quel momento era fuori ...

TERREMOTO INDONESIA : dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok : L’Indonesia ha dichiarato lo stato di emergenza per le regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok fino all’11 agosto a seguito del Terremoto registrato nelle province di Nusa Tenggara Occidentale e Bali: lo ha detto il portavoce dell’Agenzia per mitigazione dei disastri nazionali Sutopo Purwo Nugroho. “Il bilancio delle vittime del potente Terremoto di ieri sera è salito a 91”, ha annunciato ...

TERREMOTO INDONESIA : il sisma rade al suolo la moschea con fedeli all’interno [VIDEO] : Il Terremoto che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok ha raso al suolo una moschea di due piani dove la gente del posto stava pregando, ma i soccorritori non sono ancora stati in grado di recuperare le vittime. Lo ha reso noto il portavoce della National Disaster Management Agency, Sutopo Nugroho, spiegando che i fedeli stavano tenendo una sessione di preghiera serale quando il violento sisma ha colpito l’isola. “Molto ...

TERREMOTO INDONESIA - sono almeno 142 le vittime. Circa 900 turisti stanno lasciando le isole Gili : Il Terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, ha provocato almeno 142 vittime. Lo ha annunciato lunedì mattina italiana Rosiady Sayuti, funzionaria dell’amministrazione provinciale di Nusa Tenggara Occidentale all’emittente televisiva Metro. Circa 900 turisti tra Indonesiani e stranieri stanno lasciando le piccole isole di Gili, situate a nord ovest della costa di Lombok. “In 200 hanno già abbandonato le tre ...

TERREMOTO INDONESIA - la Farnesina : non ci sono italiani feriti o irreperibili : “Non risultano italiani feriti o irreperibili” dopo il forte sisma che ha colpito l‘isola di Lombok in Indonesia. Lo riferisce la Farnesina che è a lavoro da ieri con “l’Unità di crisi e la rete diplomatica” sul territorio Indonesiano e “ha dato assistenza ai connazionali presenti”. In queste ore la rete del ministero degli Esteri sta “continuando a monitorare con la massima attenzione” ...