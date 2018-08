Terremoto Indonesia | l’assalto al traghetto per fuggire dall’isola distrutta Le immagini

Terremoto in Indonesia - paura per Aldo Montano : 'Scene apocalittiche' - : Il campione olimpico di scherma era in vacanza con la moglie su un'isola dell'arcipelago di Gili durante le scosse: "Ora siamo all'aeroporto di Lombok nel caos per tornare a Bali e da lì in Italia, ma ...

Terremoto Indonesia M 7 : SI AGGRAVA BILANCIO MORTI/ Ultime notizie : 142 vittime - nessun italiano coinvolto

Terremoto Indonesia : esodo di turisti da Lombok : Il Terremoto di ieri sera sull'isola di Lombok ha spinto migliaia di turisti oggi a fare le valigie con l'intenzione di andarsene al più presto dall'isola, tanto che alcune compagnie aree – tra cui la Garuda e Air Asia – hanno annunciato voli extra per consentire a più persone di lasciare l'isola. Secondo Sutopo Purwo Nugroho, il portavoce dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, migliaia di ...

Scherma - che paura per Aldo Montano. Il suo hotel in Indonesia crolla per il Terremoto - salvo perché era a cena : Una notte di terrore per Aldo Montano in Indonesia. Lo sciabolatore azzurro, dopo i Mondiali di Wuxi, in cui ha conquistato l'argento nella gara a squadre, è andato in vacanza con la moglie Olga Plachina alle isole Gili. Proprio in questa regione si è verificato un violentissimo terremoto di magnitudo 6.9, che ha provocato decine di morti e ha fatto anche crollare l'hotel dove alloggiava Montano, che si è salvato perché in quel momento era fuori ...

Terremoto Indonesia : dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni orientali e settentrionali dell'isola di Lombok : L'Indonesia ha dichiarato lo stato di emergenza per le regioni orientali e settentrionali dell'isola di Lombok fino all'11 agosto a seguito del Terremoto registrato nelle province di Nusa Tenggara Occidentale e Bali: lo ha detto il portavoce dell'Agenzia per mitigazione dei disastri nazionali Sutopo Purwo Nugroho. "Il bilancio delle vittime del potente Terremoto di ieri sera è salito a 91", ha annunciato ...

Terremoto Indonesia : il sisma rade al suolo la moschea con fedeli all'interno [VIDEO] : Il Terremoto che ha colpito l'isola Indonesiana di Lombok ha raso al suolo una moschea di due piani dove la gente del posto stava pregando, ma i soccorritori non sono ancora stati in grado di recuperare le vittime. Lo ha reso noto il portavoce della National Disaster Management Agency, Sutopo Nugroho, spiegando che i fedeli stavano tenendo una sessione di preghiera serale quando il violento sisma ha colpito l'isola. "Molto ...

Terremoto Indonesia : 91 morti e centinaia di feriti - : La National Disaster Mitigation Agency teme che il numero delle vittime del sisma che ieri ha colpito l'isola di Lombok possa essere più alto. Ancora isolate alcune zone nell'area settentrionale