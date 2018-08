Terremoto Indonesia | la Farnesina | non ci sono italiani feriti o irreperibili

Terremoto in Indonesia - è un disastro : 142 morti - edifici distrutti e il bilancio potrebbe aggravarsi [FOTO e VIDEO] : 1/32 ...

Terremoto in Indonesia : i morti sono oltre 90 e si scava ancora - migliaia di evacuati : Aumenta di ora in ora il bilancio del terribile sisma che ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia. I soccorsi sono ancora la lavoro e i numero di decessi potrebbe crescere ancora perché ancora no si è riusciti a raggiungere alcune delle zone maggiormente colpite dal Terremoto.Continua a leggere

Indonesia - forte Terremoto : almeno 80 morti - danni e hotel evacuati | : Scossa di magnitudo7, epicentro a Lombok. Una settimana fa un altro sisma ha colpito la stessa isola, provocando la morte di 16 persone

SISMA INDONESIA : 82 MORTI PER Terremoto MAGNITUDO 7/ Ultime notizie : centinaia di feriti - migliaia di sfollati : TERREMOTO oggi in INDONESIA: SISMA 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Terremoto - fortissima scossa in Indonesia : la Farnesina indaga sulla presenza di italiani : “Al momento” alla Farnesina “non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili dopo il sisma” che ha colpito oggi l’Indonesia con un Terremoto di magnitudo 6,9. A quanto si e’ appreso, l’Unita’ di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e ...

Terremoto in Indonesia - forte scossa avvertita anche a Bali : almeno 39 morti : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l'isola di Lombok. Le autorità hanno lanciato l'allarme tsunami, poi rientrato

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7.0 : decine di morti - molti feriti | : Il sisma ha interessato l'isola di Lombok: edifici crollati e hotel evacuati. Rientrata l'allerta tsunami. Si tratta della stessa zona in cui appena otto giorni fa si è verificato un altro forte ...

Indonesia - forte Terremoto a Lombok e Bali : magnitudo 7 : 39 morti e decine di feriti : L' Indonesia si trova lungo la Cintura di fuoco, che abbraccia l'intero Oceano Pacifico e costituisce una delle aree geologiche più instabili al mondo, con centinaia di vulcani e faglie sismiche.

Terremoto in Indonesia danni a edifici e hotel evacuati : almeno 39 morti e decine i feriti : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90 per cento dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'...