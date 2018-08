Terremoto Indonesia | “italiani bloccati senza soccorsi”

Terremoto in Indonesia - paura per Aldo Montano : ‘Scene da vera Apocalisse’ : Notte di terrore per Aldo Montano e la moglie Olga Plachina. La coppia si trova in Indonesia e ha vissuto in prima persona il forte Terremoto che ha scosso l’isola Gili Trawangan. L’albergo presso cui soggiornano è parzialmente crollato ma fortunatamente loro rimasti illesi perché, come spiegato dal campione di sciabola all’Ansa, lui e la consorte in quel momento si trovavano fuori a cena. Il racconto, però, è ugualmente ...

Terremoto di magnitudo 7.0 in Indonesia : oltre 140 morti e centinaia di feriti : Sale a oltre 140 morti accertati e centinaia di feriti il bilancio del sisma di magnitudo 7.0 che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok, e ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Lo riferiscono media internazionali precisando che la gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. ...

Terremoto Indonesia - media : oltre 140 morti. Fino a 20mila sfollati | : Sull'isola di Lombok sono ancora isolate alcune zone nell'area settentrionale. Migliaia di persone hanno lasciato le proprie case e il numero potrebbe salire ancora. Centinaia i feriti curati anche ...

Terremoto Indonesia - l’assalto al traghetto per fuggire dall’isola distrutta. Le immagini riprese da un italiano : Circa 900 persone, tra turisti Indonesiani e stranieri, stanno cercando di lasciare le isole di Gili, dopo che un Terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito l’Indonesia, provocando almeno 142 morti e centinaia di feriti. Roberto Cinardi, che è sull’isola di Trawangan, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui si vede un traghetto, venuto per portare via le persone bloccate lì, che viene preso d’assalto. --Nel post scrive che “il ...

Terremoto Indonesia : esodo di turisti da Lombok : Il Terremoto di ieri sera sull’isola di Lombok ha spinto migliaia di turisti oggi a fare le valigie con l’intenzione di andarsene al più presto dall’isola, tanto che alcune compagnie aree – tra cui la Garuda e Air Asia – hanno annunciato voli extra per consentire a più persone di lasciare l’isola. Secondo Sutopo Purwo Nugroho, il portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, migliaia di ...

