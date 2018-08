Terremoto Indonesia | 91 morti e centinaia di feriti

Terremoto Indonesia - sono almeno 142 le vittime. Circa 900 turisti stanno lasciando le isole Gili : Il Terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, ha provocato almeno 142 vittime. Lo ha annunciato lunedì mattina italiana Rosiady Sayuti, funzionaria dell’amministrazione provinciale di Nusa Tenggara Occidentale all’emittente televisiva Metro. Circa 900 turisti tra Indonesiani e stranieri stanno lasciando le piccole isole di Gili, situate a nord ovest della costa di Lombok. “In 200 hanno già abbandonato le tre ...

Terremoto Indonesia - la Farnesina : non ci sono italiani feriti o irreperibili : “Non risultano italiani feriti o irreperibili” dopo il forte sisma che ha colpito l‘isola di Lombok in Indonesia. Lo riferisce la Farnesina che è a lavoro da ieri con “l’Unità di crisi e la rete diplomatica” sul territorio Indonesiano e “ha dato assistenza ai connazionali presenti”. In queste ore la rete del ministero degli Esteri sta “continuando a monitorare con la massima attenzione” ...

Almeno 91 morti per il Terremoto in Indonesia : È il secondo in una settimana a colpire l'isola di Lombok: sono crollate decine di edifici e in molte zone manca ancora la corrente The post Almeno 91 morti per il terremoto in Indonesia appeared first on Il Post.

Terremoto in Indonesia : i morti sono oltre 90 e si scava ancora - migliaia di evacuati : Aumenta di ora in ora il bilancio del terribile sisma che ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia. I soccorsi sono ancora la lavoro e i numero di decessi potrebbe crescere ancora perché ancora no si è riusciti a raggiungere alcune delle zone maggiormente colpite dal Terremoto.Continua a leggere

