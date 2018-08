Terremoto in Indonesia | Aldo Montano racconta il disastro | L’Apocalisse | io e Olga vivi

Terremoto in Indonesia - oltre 140 morti e centinaia di feriti - fino a 20mila sfollati a Lombok : Si aggrava il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia: secondo gli ultimi aggiornamenti della autorità i morti sono oltre 140 mentre si registrano centinaia ...

Terremoto in Indonesia : Save the Children - in alcune aree di Lombok 8 case su 10 distrutte : “Ci sono state varie scosse di assestamento durante la notte come ci riferiscono i nostri operatori sul posto, e le persone sono scosse e traumatizzate, soprattutto i bambini che hanno vissuto il secondo Terremoto in una settimana,” ha dichiarato Silverius Tasman dell’organizzazione Yayasan Sayangi Tunas Cilik, partner locale di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro ...

Terremoto in Indonesia - un italiano : «La nostra casa è volata via - siamo salvi per miracolo» : «La paura dello tsunami era ancora più grande. Ogni rumore di casa che crollava ci faceva pensare ad un’onda». Quando la scossa di magnitudo 7 del 5 agosto ha spaccato la terra in Indonesia, con epicentro nell’isola di Lombok, Elia Rinaldi, 30 anni, di Firenze, era appena entrato in camera insieme alla sua fidanzata Irene. Si trovavano nell’isola di Gili Meno, parte di un gruppo di tre isole vicine a Lombok molto popolari tra i ...

Terremoto in Indonesia - Montano : «Salvo perché ero fuori a cena» : Quando è in pedana, con la sciabola in mano, Aldo Montano sa bene che per conquistare una medaglia non potrà appellarsi alla buona sorte. Nella vita, però, la situazione cambia e la fortuna può diventare un fattore determinante. Come ieri sera, quando lo schermidore azzurro, in vacanza in Indonesia insieme alla moglie Olga Plachina, ha sentito tremare la terra sotto i suoi piedi: «In realtà non sembrava neanche un Terremoto», rivela l’atleta ...

Aldo Montano e la moglie in Indonesia : "Dopo il Terremoto scene da apocalisse" : Aldo Montano e sua moglie Olga Plachina si trovavano in Indonesia quando si è verificato il terremoto di magnitudo 7.0 che ha provocato oltre 140 morti. All'Ansa lo sportivo ha raccontato gli attimi di terrore vissuti durante la scossa che ha devastato il territorio Indonesiano. Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami. Ora siamo all'aeroporto di Lombok nel caos ...

Terremoto Indonesia : “italiani bloccati senza soccorsi” : Un gruppo di italiani, scampato al Terremoto a Lombok in Indonesia, è da diverse ore bloccato nell’isola di Gili Trawangan senza soccorsi e senza riuscire a ripartire. Le isole Gili sono a ovest di Lombok, la popolare meta turistica che domenica ha tremato per una violenta scossa di Terremoto che ha fatto almeno 142 morti. “Siamo bloccati in qualche migliaio da ieri sera su Gili Trawangan dopo il Terremoto”, racconta Roberto ...

