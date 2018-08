Terremoto Bali | paura per Montano e la moglie in vacanza | il loro hotel è crollato | Aldo

sportfair

: Indonesia, terremoto di magnitudo 6.9 a est di Bali #terremoto - MediasetTgcom24 : Indonesia, terremoto di magnitudo 6.9 a est di Bali #terremoto - Agenzia_Ansa : #Indonesia #terremoto di magnitudo 6.4 nell'isola di #Lombok provoca 10 morti e 40 feriti. Nessun danno a #Bali - prayforLei : RT @gioporce: Paura a Bali, forte scossa di terremoto di magnitudo 7: hotel evacuati -

(Di lunedì 6 agosto 2018)e laOlga Plachina in Indonesia al momento del terribileche ha devastatoe le isole adiacenti Una notte di terrore quella die suaOlga Plachina. I due piccioncini volati alle isole Gili (Indonesia) per unaunica hanno vissuto attimi dia causa del forteche ha coinvolto il posto. Un sisma di 6.9 ha provocato distruzione e morte aed in tutta la regione, ma per fortuna i due coniugi sono salvi., ex schermitore della Nazionale italiana e la Plachina infatti si trovavano fuori a cena al momento dele solo per questo sono scampati alla tragedia. L’nel quale alloggiavano èed i due hanno dovuto trascorrere la notte in cima ad una collina. “Siamo proprio dove si è registrato il– ha raccontato dall’Indonesiaa Gazzetta dello ...