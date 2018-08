Tensioni fra Aida Yespica e Matteo Cavalli per un elicottero? Tutte ca***te

G20 - bozza comunicato : Tensioni commerciali fra rischi per crescita : La crescita mondiale è meno sincronizzata e i rischi sono aumentati. Fra questi ci sono le "crescenti debolezze finanziarie, le tensioni commerciali e geopolitiche, gli squilibri globali e le ...

Tensioni geopolitiche e fragilità commerciali minacciano stabilità mercati : I credit default swap delle banche europee si sono mossi di conseguenza con relative cadute dei prezzi delle obbligazioni in un contesto in cui proprio il mondo delle emissioni corporate inizia a ...

Come superare le Tensioni Francia-Italia : Roma. Pace è fatta, la posizione dell’Italia è “legittima e noi la rispettiamo”, anche se la Francia “su alcuni punti non la condivide”. Christophe Castaner è appena arrivato a Roma, dopo giorni di “tensioni” – dice con un sorriso, bisogna misurare bene le parole – tra il governo italiano e gli altr

G7 - Trudeau : “Documento finale firmato da tutti”/ Ma restano le Tensioni fra Merkel - Trump e Macron : G7, Trudeau: “Documento finale firmato da tutti”, ma restano le tensioni fra Merkel, Trump e Macron. Giornata caldissima quella di oggi in Canada: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 23:03:00 GMT)

L'incontro notturno e l'invito per il nuovo bilaterale fra Conte e Trump. E le Tensioni Usa-Ue al G7 : Cronaca di una giornata che non fa altro che riaffermare le distanze tra i due grandi blocchi che compongono il Patto Atlantico. E l'irritazione malcelata per l'irritualità del presidente americano, ...

Grande Fratello 15 - ancora Tensioni : Angelo insulta Simone Coccia : Per la cronaca Simone, Matteo, Alessia e Lucia vanno in finale, che è stata anticipata il 4 giugno. Alberto e Veronica, sono in nomination per tutta la settimana per aggiudicarsi l'ultimo posto in ...