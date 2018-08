Tendenze Autunno-inverno 2018 19 | Mettersi in evidenza

Make up - le Tendenze autunno/inverno per occhi e labbra : La fine dell’estate è ancora lontana ma è bene iniziare a conoscere le tendenze della prossima stagione per aggiungere nel tuo beauty case alcuni prodotti indispensabili per l’autunno/inverno 2018-19. Le sfilate dell’autunno/inverno hanno cominciato a delineare le tendenze trucco occhi della prossima stagione e, per la prima volta dopo anni, l’eyeliner non è più il protagonista del Make up da sfilata. Al suo posto, invece, si fanno ...