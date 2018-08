Temptation Island | puntata 6 agosto | Ida e Riccardo un mese dopo

Diretta Temptation Island : Valentina e Oronzo stanno ancora insieme : Stasera su Canale 5 andra' in onda un nuovo appuntamento con Temptation Island , il reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata di settimana scorsa abbiamo assistito agli ultimi tre falò di confronto e oggi scopriremo come si sono evolute le storie di ogni singola coppia, dopo un mese dalla registrazione del programma. Nell’appuntamento andato in onda sette giorni fa, abbiamo gia' iniziato a scoprire cos’è successo, dopo la ...

Temptation Island 2018 - un mese dopo/ Coppie e diretta : come è andata tra Ida e Riccardo? (6 Agosto) : Temptation Island 2018 , le Coppie un mese dopo : stanno ancora insieme? Oronzo e Valentina il rapporto resiste, quale futuro per Ida e Riccardo? Lo scopriamo stasera...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 22:00:00 GMT)

FRANCESCO BRANCO E GIADA GIOVANELLI / Temptation Island 2018 : "Sono momenti che non dimenticherò mai" : Sicuramente la coppia formata da GIADA GIOVANELLI e FRANCESCO BRANCO non ha regalato molte emozioni al pubblico e la loro uscita di scena, incomprensibile, ha destato poche emozioni(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 20:05:00 GMT)

ANDREA CELENTANO E RAFFAELA GIUDICE/ Temptation Island 2018 : "La donna più bella è quella che sa stare sola" : RAFFAELA e ANDREA sono usciti felici e insieme da Temptation Island 2018 ma il pubblico è pronto a scommettere in un loro addio, come è andata a finire un mese dopo?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:38:00 GMT)

GIANPAOLO E MARTINA SONO TORNATI INSIEME?/ Temptation Island 2018 : frecciatine social pre-puntata : Sembrava lui quello destinato a tradire la sua fidanzata ma così non è stato e quando MARTINA ha baciato Andrew a Temptation Island 2018 tutto è cambiato anche per GIANPAOLO . (Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:54:00 GMT)

Temptation Island - puntata 6 agosto : diretta dalle 21 : 15 : Questa sera in prima serata su Canale 5, Temptation Island conclude ufficialmente la sua sesta edizione. Per il gran finale il programma ripercorre il suo viaggio con un Best of in cui si racconteranno le avventure delle sei coppie del reality show partito lo scorso 9 luglio 2018.A raccontare le tappe fondamentali dell'esperienza durata 21 giorni, sarà Filippo Biscigliaprosegui la letturaTemptation Island, puntata 6 agosto: diretta dalle ...