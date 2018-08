Temptation Island | Gianpaolo commenta la vacanza di Martina e Andrew

lanostratv

: Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - RudyZerbi : Riassunto della puntata odierna di Temptation Island. #temptationisland - simone_paciello : Temptation Island è la dimostrazione che le donne ricordano vita, morte e miracolo di ogni essere umano. #TemptationIsland - simone_paciello : Tatuarsi la data dell’inizio di Temptation Island è l’antisgamo. *spoiler* #temptationisland -

(Di lunedì 6 agosto 2018)Sebastiani e Andrea a Ibiza: le parole diQuartaSebastiani e Andrea Dal Corso stanno insieme: la notizia non è stata ancora ufficializzata per via della messa in onda dell’ultima puntata di, prevista per stasera, in cui si scoprirà finalmente la decisione definitiva della coppia entrata nel programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore. In realtà i telespettatori hanno già capito tutto e l’ennesimo indizio sulla vicinanza trae il bel tentatore Andrea è giunta nelle ultime ore da un video caricato da Lara Zorzetto su Instagram, in cui, sullo sfondo, sono apparsi proprio i due protagonisti della vicenda. L’ormai ex fidanzato diQuarta ha cosìto sui social quando la notizia sui due nuovi innamorati aveva fatto in poco tempo il giro del web: “Chi sa ...