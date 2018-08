Temptation Island 2018 | un mese dopo Le coppie anticipazioni e diretta | nuove

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI STANNO ANCORA INSIEME?/ La conferma non manca - ma... (Temptation Island 2018) : Una delle coppie che ha lasciato Temptation Island 2018 ANCORA insieme è quella formata da Ida e RICCARDO. Tra lacrime, gelosia e la visita di Gemma Galgani, come sarà finita tra loro?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:56:00 GMT)

Temptation Island 2018 - anticipazioni : lo speciale dedicato alle coppie ad un mese dal confronto finale : Ultimo e imperdibile appuntamento con il reality delle tentazioni stasera, lunedì 6 agosto, in prima serata su Canale 5.

News Temptation Island - Martina insieme a Andrew? Risponde Giapaolo : Temptation Island, Gianpaolo sorprende: la frecciatina contro Martina e Andrew Da quando è andato in onda il falò di confronto tra Martina e Gianpaolo, i fan di Temptation Island non fanno altro che parlare di loro. Sui social se ne stanno sentendo davvero di tutti i colori. L’ultimo post condiviso dal giovanissimo Quarta ha fatto […] L'articolo News Temptation Island, Martina insieme a Andrew? Risponde Giapaolo proviene da Gossip e ...

Stasera ritornano le coppie di «Temptation Island 2018» - un mese dopo : Si chiama Il viaggio di Temptation Island, una puntata speciale per ripercorrere i momenti cult di questa edizione e capire che fine abbiano fatto le coppie un mese dopo il falò di confronto, le lacrime, gli abbracci. Quelli che sono usciti dal programma insieme continuano a condividere le gelosie e le passioni di ieri? E quelli che hanno scelto di separarsi avranno resistito alla tentazione di non ricontattare l’ex e riprovarci ...

Gossip Temptation Island : come procede la storia tra Giada e Francesco : Giada e Francesco dopo Temptation Island stanno ancora insieme Nella penultima puntata della quinta edizione di Temptation Island c’è stato l’attesissimo confronto tra Giada Giovanelli e Francesco Branco. In quest’ultimo falò i due hanno discusso molto animatamente di fronte ad un incredulo Filippo Bisciglia. Difatti l’uomo ha accusato la sua fidanzata di non essere mai riuscita in ben 10 anni di relazione a farlo sentire ...

Anticipazioni Temptation Island : Raffaela e Andrea stanno ancora insieme : Raffaela e Andrea dopo Temptation Island: la loro storia continua Mercoledì scorso è andata in onda l’ultima puntata della quinta edizione di Temptation Island. Tre sono state le coppie ad arrivare fino alla fine, tra le quali quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Nell’ultimo loro falò i due piccioncini hanno avuto un durissimo confronto senza esclusioni di colpi. Difatti Raffaela ha criticato il suo fidanzato, reo ...

Temptation Island - Martina ed Andrew insieme ad Ibiza? La replica dell'ex Gianpaolo : Spente le telecamere, le vite dei protagonisti di Temptation Island continuano e si intrecciano tra loro, offrendo al pubblico di Canale 5 nuove rivelazioni e colpi di scena. Un racconto senza fine che si dispiega sulle Storie di Instagram. Stando a quanto caricato sui propri profili e alle supposizioni del blog Isa e Chia, Martina Sebastiani e Lara Zarzotto starebbero trascorrendo le vacanze ad Ibiza, meta gettonatissima per l'estate e ...

“Martina e Andrew - scoperti!”. Gianpaolo Quarta è una furia : è caos dopo Temptation Island : Temptation Island è riuscita nel suo intento: il reality show, conclusosi settimana scorsa, ha fatto breccia nel cuore di una coppia. Nello specifico parliamo di Gianpaolo e Martina, i due giovani fidanzati che non sono riusciti a superare le tentazioni della Sardegna. In particolare Martina, dopo la crisi con l’ex fidanzato, ha trovato serenità e nuova linfa vitale in Andrew: Andrea Del Corso è l’uomo soprannominato ‘occhi di ...

