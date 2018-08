TEMPTATION ISLAND 2018 | UN MESE DOPO Coppie e diretta | Riccardo Vado a vivere da

Diretta TEMPTATION ISLAND : Valentina e Oronzo stanno ancora insieme : Stasera su Canale 5 andra' in onda un nuovo appuntamento con Temptation Island, il reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata di settimana scorsa abbiamo assistito agli ultimi tre falò di confronto e oggi scopriremo come si sono evolute le storie di ogni singola coppia, dopo un mese dalla registrazione del programma. Nell’appuntamento andato in onda sette giorni fa, abbiamo gia' iniziato a scoprire cos’è successo, dopo la ...