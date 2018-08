Temptation Island 2018 | un mese dopo Coppie e diretta | Oronzo e Valentina si sono

Temptation Island - Martina e Andrew insieme a Ibiza dopo l'addio a Gianpaolo? : Un mese dopo il falò di confronto e la decisione di prendere strade diverse Martina e Gianpaolo, coppia nota al pubblico televisivo per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ...

ORONZO E VALENTINA / Stasera tutta la verità sulla loro storia : si sono lasciati? (Temptation Island 2018) : VALENTINA De Biasi e ORONZO Carinola hanno lasciato insieme Temptation Island 2018, ma lui potrebbe non essere guarito del tuitto dalla "malattia delle donne"...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 20:09:00 GMT)

FRANCESCO BRANCO E GIADA GIOVANELLI / Temptation Island 2018 : "Sono momenti che non dimenticherò mai" : Sicuramente la coppia formata da GIADA GIOVANELLI e FRANCESCO BRANCO non ha regalato molte emozioni al pubblico e la loro uscita di scena, incomprensibile, ha destato poche emozioni(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 20:05:00 GMT)

Temptation Island 2018 - UN MESE DOPO/ Le coppie anticipazioni e diretta : Raffaela e Andrea - ecco com'è finita! : TEMPTATION ISLAND 2018, diretta e anticipazioni: Filippo Bisciglia pronto a svelare cos'è accaduto un MESE DOPO tra le coppie di quest'edizione(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 20:05:00 GMT)

ANDREA CELENTANO E RAFFAELA GIUDICE/ Temptation Island 2018 : "La donna più bella è quella che sa stare sola" : RAFFAELA e ANDREA sono usciti felici e insieme da Temptation Island 2018 ma il pubblico è pronto a scommettere in un loro addio, come è andata a finire un mese dopo?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:38:00 GMT)

GIANPAOLO E MARTINA SONO TORNATI INSIEME?/ Temptation Island 2018 : frecciatine social pre-puntata : Sembrava lui quello destinato a tradire la sua fidanzata ma così non è stato e quando MARTINA ha baciato Andrew a Temptation Island 2018 tutto è cambiato anche per GIANPAOLO. (Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:54:00 GMT)

Temptation Island - puntata 6 agosto : diretta dalle 21 : 15 : Questa sera in prima serata su Canale 5, Temptation Island conclude ufficialmente la sua sesta edizione. Per il gran finale il programma ripercorre il suo viaggio con un Best of in cui si racconteranno le avventure delle sei coppie del reality show partito lo scorso 9 luglio 2018.A raccontare le tappe fondamentali dell'esperienza durata 21 giorni, sarà Filippo Biscigliaprosegui la letturaTemptation Island, puntata 6 agosto: diretta dalle ...

Temptation Island 2018 - un mese dopo/ Le coppie anticipazioni e diretta : nuove rivelazioni da Lara! : Temptation Island 2018, diretta e anticipazioni: Filippo Bisciglia pronto a svelare cos'è accaduto un mese dopo tra le coppie di quest'edizione(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:00:00 GMT)

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI STANNO ANCORA INSIEME?/ La conferma non manca - ma... (Temptation Island 2018) : Una delle coppie che ha lasciato Temptation Island 2018 ANCORA insieme è quella formata da Ida e RICCARDO. Tra lacrime, gelosia e la visita di Gemma Galgani, come sarà finita tra loro?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:56:00 GMT)

Temptation Island 2018 - anticipazioni : lo speciale dedicato alle coppie ad un mese dal confronto finale : Ultimo e imperdibile appuntamento con il reality delle tentazioni stasera, lunedì 6 agosto, in prima serata su Canale 5.

News Temptation Island - Martina insieme a Andrew? Risponde Giapaolo : Temptation Island, Gianpaolo sorprende: la frecciatina contro Martina e Andrew Da quando è andato in onda il falò di confronto tra Martina e Gianpaolo, i fan di Temptation Island non fanno altro che parlare di loro. Sui social se ne stanno sentendo davvero di tutti i colori. L’ultimo post condiviso dal giovanissimo Quarta ha fatto […] L'articolo News Temptation Island, Martina insieme a Andrew? Risponde Giapaolo proviene da Gossip e ...

Temptation Island 2018 - UN MESE DOPO/ Le coppie diretta e anticipazioni - rivelazioni su Andrea e Rafaela? : TEMPTATION ISLAND 2018, diretta e anticipazioni: Filippo Bisciglia pronto a svelare cos'è accaduto un MESE DOPO tra le coppie di quest'edizione(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Rita Cardinale/ Temptation Island 2018 - le rivelazioni della single metteranno in crisi Michael? : Temptation Island 2018 torna in onda con le rivelazioni del "dopo falò" in cui la single Rita Cardinale svelerà quello che è successo con Michael a trasmissione finita(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Stasera ritornano le coppie di «Temptation Island 2018» - un mese dopo : Si chiama Il viaggio di Temptation Island, una puntata speciale per ripercorrere i momenti cult di questa edizione e capire che fine abbiano fatto le coppie un mese dopo il falò di confronto, le lacrime, gli abbracci. Quelli che sono usciti dal programma insieme continuano a condividere le gelosie e le passioni di ieri? E quelli che hanno scelto di separarsi avranno resistito alla tentazione di non ricontattare l’ex e riprovarci ...