Tecnologia | prepariamoci a dire Addio agli Auricolari | arriva “cerotto smart” che porta

(Di lunedì 6 agosto 2018) Glisi preparano ad andare in pensione, sostituiti da cerotti ‘smart’ che riproducono e registrano suoni e voci a fior di pelle, rimpiazzando cosi’ altoparlanti e microfoni. Descritti sulla rivista Science Advances, sono stati realizzati con nanomembrane trasparenti e flessibili nei laboratori del National Institute of Science and Technology di Ulsan, in Corea del Sud. In futuro potrebbero diventare ausili per i disabili, ma anche tecnologie indossabili per il riconoscimento vocale nello sblocco dei dispositivi come smartphone e computer. Le membrane che rendono la pelle hi-tech sono piu’ sottili di un tatuaggio temporaneo: contengono un minuscolo reticolo di fili d’argento, rivestiti da strati di polimeri, che risultano flessibili, trasparenti e capaci di condurre segnali acustici. Nel caso del ‘cerotto’ altoparlante, il segnale ...