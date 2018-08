Teatro con angolo cottura

Con 150 baci - il romano Manzan vince Biennale Teatro College : Con una maratona di baci si conclude domenica 5 agosto la quarantaseiesima edizione di Biennale Teatro, diretta da Antonio Latella. baci ai passanti, baci 'manifesto', baci di Giuda e baci rubati in ...

Letteratura e impegno civile con Assemblea Teatro in Val Pellice e al Forte di Fenestrelle : Anche quest'estate ci terrà compagnia con spettacoli in grado di incontrare la Letteratura, la musica e l'impegno civile. Si parte DOMENICA 5 da Villar Pellice. È il tradizionale Memoriale Willy ...

"Fare Teatro? Per me è irrinunciabile" : Gene Gnocchi si racconta con... Sconcerto : A lui è affidato il sabato di Multiscena, mini-rassegna che si fregia di artisti e spettacoli di pregio. Proporrà 'Sconcerto Rock'. E' più teatro o più musica? «Lo spettacolo si basa sul fatto che a ...

Teatro a Curinga : un esperienza travolgente che continua nel tempo. : ... la volontà di realizzare un luogo dove le compagnie possano anche nel periodo invernale proporre spettacoli teatrali. Ora la compagnia teatrale 'La duna di Acquania' inizierà il tour in Calabria ...

Teatro di strada : una serata tutta dedicata ai bambini con Arlecchino : La rassegna Teatro di strada pensata per Carrara si caratterizza per la varietà delle proposte, con spettacoli circensi, street band, favole itineranti, spettacoli comici interattivi, parate di ...

Reggio : Ecojazz - Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio incantano l'anfiTeatro del parco Ecolandia - Calabria Reportage : ... Spettacoli Reggio: Il Jazz incontra la Fata Morgana, Giovanni Falzone e la sua magia aprono Ecojazz festival 1 agosto 2018 Cultura • Spettacoli Reggio: Il trombettista e compositore Giovanni ...

THE NEW GENERATION FESTIVAL : CONCERTI - MUSICA E Teatro A FIRENZE : Tutti gli spettacoli si terranno nel giardino rinascimentale del palazzo, dove a partire dalle 19 saranno ospitati fino a 500 spettatori che, nell'intervallo delle serate, potranno gustare un 'picnic'...

''I Guitti'' : otto serate con Cremolino Teatro e Musica : Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15, con ingresso a 5 euro , ridotto 3, e la possibilità di acquistare un abbonamento , 7 spettacoli, al costo di 25 euro. L'intero incasso sarà devoluto ...

Paolo Franzato riconfermato alla direzione del Nuovo Teatro : Varie e diverse sono state le iniziative programmate e proposte da Franzato: spettacoli di arte teatrale, cinematografica, musicale e poetica, che si sono alternati ad alcuni eventi della tradizione ...

'La settimana rainbow' contro l'omofobia. A Teatro per dire no alle discriminazoni : Il programma, composto da 6 spettacoli assai differenti fra loro, si distingue per impegno sociale, recupero della memoria storica e riflessioni sui diritti, che siano realmente uguali per tutte e ...

Franca Valeri - la 'signorina snob' icona di cinema - Teatro e tv : Franca Valeri, capostipite delle attrici comiche italiane, è un'icona di radio, cinema, tv e teatro. Nata a Milano il 31 luglio 1920, inizia la sua carriera nel primo dopoguerra quando diventa ...

Apricale dal 5 al 15 Agosto il Teatro della Tosse con " Un Milione di Scatole Cinesi" : Lo spettacolo di quest'anno si intitola Un Milione di Scatole cinesi Marco Polo come perdersi sulla via della seta' Gli spettacoli inizieranno alle 21.15 dal 5 al 15 Agosto si consiglia di ...

Serata conclusiva di Ipotenusa Teatro - la parola alla presidente di giuria Lorenza Guerrieri : Mi ha sorpreso l'ottima scelta degli spettacoli e delle compagnie per la loro professionalità e qualità per la scelta dei testi e la loro realizzazione. E' sempre bello venire in contatto coi molti ...

Sabato sera - all'anfiTeatro di Piazza Marmilla - a Carbonia - la decima edizione di 'Dancing Dream' con la scuola di ballo 'Batuca Dance'. : «Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro territorio comunale una serie di spettacoli di danza sportiva che costituiscono parte integrante del programma di Estiamoinsieme 2018. Domani assisteremo ad ...