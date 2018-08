Tav | Di Maio prova a mediare Ma «costa 10 miliardi in un paese senza bus e strade»

Di Maio : «Grandi opere - fiducioso di trovare accordo con la Lega ma riflettere sulla Tav»|I cantieri in Italia : a che punto sono : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»

Tav - Di Maio prova a mediare ma aggiunge : “Costa 10 miliardi in un Paese in cui spesso mancano bus e strade” : Sulle grandi opere «non abbiamo pregiudizi come Movimento, dire che dobbiamo spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione, quando non riusciamo ad andare da casa a scuola perché non ci sono le strade e bus, secondo me è uno spreco, va ridiscussa. Facciamo una cosa: invece di discutere a mezzo stampa, ci mettiamo seduti e ne discutiamo in modo...

Tap - Salvini : “Energia costerebbe 10% in meno. Tav? Più per fare che per disfare”. Di Maio : “Francia capisce i miei dubbi” : All’interno del governo, “su alcune cose dovremo trovare un accordo“. Lo ammette lo stesso vicepremier Matteo Salvini intervenendo sabato sera alla festa della Lega Romagna a Cervia. Le “cose” di cui parla sono innanzitutto la Tav e la Tap. “Secondo me l’Italia ha bisogno di molte infrastrutture soprattutto al Sud“, ha sottolineato di fronte alla platea: “Penso alla Puglia: se arriverà alla ...

Di Maio : Tavoli per Tecnowind - Whirlpool : 19.15 tavoli dedicati sul territorio, per affrontare le crisi di Tecnowind, Jp Industries e Whirlpool. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Di Maio, inaugurando una scuola dell'infanzia a Fabriano, ricostruita dopo il sisma. "Sono ben consapevole del fatto, come ha detto la commissaria per la ricostruzione De Micheli, che questo territorio riparte anche mantenendo gli insediamenti produttivi qui e attraendone altri", ha osservato. "Lo ...

Il francese Le Maire incontra Di Maio : 'Legittimi i suoi interrogativi sulla Tav'. Passi avanti su Fincantieri : Il ministro dell'Economia di Macron vede anche l'omologo Tria: 'I dettagli sulla Torino Lione un altro giorno, oggi buone riunioni'

Bruno Le Maire incontra Luigi Di Maio : "Legittimi i suoi interrogativi sulla Tav". Passi avanti su Fincantieri : "Gli interrogativi di Luigi Di Maio" sulla Tav Torino-Lione "non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. È un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività davanti ai contribuenti. Perciò aspettiamo la posizione ufficiale del governo italiano, siamo pazienti". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parlando ai giornalista dopo gli incontri con Luigi Di Maio e ...

