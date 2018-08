«Tale e Quale Show 2018» | ecco i concorrenti

vanityfair

: Sta per tornare @taleequaleshow con un cast tutto nuovo (e non solo) - VanityFairIt : Sta per tornare @taleequaleshow con un cast tutto nuovo (e non solo) - supercocco78 : @ElioLannutti Esattamente come fanno i loro capi partito... tale e quale si vede che è un vizio di partito... o for… - micheledavolio8 : Si, pare che la partita per ora se la voglia giocare così! Ma qualcuno dovrebbe informarlo che Di Battista è quel q… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Inforchiamo le parrucche e scaldiamo la voce: Madonna, Umberto Tozzi, Laura Pausini, Robbie Williams stanno per tornare, insieme, per l‘ottava edizione di, il fortunato programma condotto da Carlo Conti, che debutta su Raiuno venerdì 14 settembre con un cast tutto nuovo. Al di là dei partecipanti, sei donne e sei uomini, anche la giuria si rinnova. Non più Enrico Montesano e Christian De Sica, ma Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, che già in passato si erano dilettati a giudicare i cantanti-imitatori in puntate d’eccezione. https://twitter.com/RaiUno/status/936897742722318336 Confermatissima, invece, Loretta Goggi, anche quest’anno pronta a dispensare consigli e giudizi sugli sforzi dei partecipanti. I nomi, anticipati da TvBlog, sono vari e interessanti. Da Vladimir Luxuria, per la prima volta alle prese con canto e danza, ai «redivivi» Massimo ...