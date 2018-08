Tajani : "Governo contro natura" : Sono tutti spot che non disegnano progetti di politica industriale" conclude il vicepresidente di Forza Italia. 6 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tajani : governo non durerà molto - perché è contro natura : Milano, 6 ago., askanews, - 'Questo governo non durerà a lungo, perché è contro natura. Mangerà un panettone scaduto e un uovo di Pasqua andato a male'. E' quanto ha affermato il vicepresidente di ...

Rai - Tajani : Fi non voterà candidato presidente scelto del governo : Mestre, Venezia,, 30 lug., askanews, - 'Non possiamo a cuor leggero votare il candidato presidente Rai indicato dal governo-È il metodo che non ci piace: non possono esserci imposizioni, le scelte ...

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente Rai" | Tav e Dl dignità - attacco al governo : Dal vicepresidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini: "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

Rai - Berlusconi ‘gela’ Salvini e Governo : “nomine pessimo segnale”/ Tajani - “Forza Italia ha le mani libere” : Silvio Berlusconi contro le nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:21:00 GMT)

Governo - Tajani : 'M5s e Lega non durano - Salvini torni con noi' : "Questo è il Governo degli effetti speciali e delle promesse impossibili. Ma i fatti? Dove sono i fatti?". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, punta il dito contro l'esecutivo ...

Di Maio “via funzionari pro Ceta/ Governo vs trattato libero scambio Canada-Ue : Tajani “clima non democratico” : Luigi Di Maio alla Coldiretti: "respingeremo il trattato Ceta, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, Confindustria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Tajani attacca il governo : 'C'è clima non democratico' : 'Quando senti il vicepremier dire che il funzionario che non la pensi come il governo va rimosso, in democrazia non funziona così. Mi preoccupa questo clima perché comincia così il passaggio dalla ...

Tajani attacca il governo : "C'è clima non democratico" : “Quando senti il vicepremier dire che il funzionario che non la pensi come il governo va rimosso, in democrazia non funziona così. Mi preoccupa questo clima perché comincia così il passaggio dalla democrazia a un sistema non democratico”. Lo dice il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, concludendo la convention di Forza Italia a Visciano, in riferimento al vice presidente del ...

Antonio Tajani : 'Questo governo Lega-M5s non durerà' : Non ha una politica economica, non ha un progetto coerente per il Paese, non ha visione', 'dovrebbero tornare a pensare a come dar vita a un governo di centrodestra, perché gli elettori che hanno ...

Antonio Tajani : 'Silvio Berlusconi capolista alle Europee. Il governo Lega-M5s? Dilettanti allo sbaraglio' : 'Ho chiesto a Silvio Berlusconi di candidarsi alle europee, credo sia giusto che lui guidi la lista'. Antonio Tajani , in una intervista a La Stampa conferma anche che lo stesso Cavaliere 'sembra ...

Governo : M5S - su fondi Ue per reddito cittadinanza Tajani disinformato : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – ‘La ricostruzione di Antonio Tajani secondo cui il Commissario Thyssen avrebbe negato al ministro Di Maio l’utilizzo dei fondi europei per le coperture del reddito di cittadinanza è priva di fondamento”. Lo dichiara in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo, smentendo le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo.“Nell’incontro durante il Consiglio ...

Governo - Juncker : “Gli italiani si occupino di regioni povere. Più lavoro e meno corruzione”. Tajani : “Inaccettabile” : “Gli italiani devono occuparsi delle regioni più povere dell’Italia: il che significa più lavoro, meno corruzione e serietà”. Jean-Claude Juncker parla durante un intervento pubblico a Bruxelles scatenando la reazione del presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, che giudica “inaccettabili” le esternazioni del presidente della Comissione Europea e chiede di smentirle. Uno scontro ai massimi livelli delle istituzioni ...