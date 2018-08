Supernova di Keplero | nuova teoria a 400 anni dal processo per stregoneria alla madre

Astrofisica : niente superstiti per la Supernova di Keplero : La supernova di Keplero, sembra non aver lasciato resti stellari attorno a sé oltre quelli che oggi possiamo ammirare, ovvero una struttura nebulosa di gas e polveri in direzione della costellazione di Ofiuco, a 16.300 anni luce dal Sole. Queste le conclusioni a cui è giunto un team internazionale di ricercatori, guidato da Pilar Ruiz-Lapuente dell’Università di Barcellona, che ha cercato di trovare le tracce del sistema stellare binario dal ...