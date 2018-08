Super caldo in Europa | la Germania lancia la sua vendemmia più anticipata di sempre

Previsioni Meteo - settimana di Super caldo e forte maltempo in Europa : l’ondata di calore si sposta verso Nord/Est [MAPPE] : 1/19 ...

Super caldo in Europa - scatta il pericolo incendi : 400 vigili del fuoco impegnati per un rogo in Portogallo - allerta in Svezia - disagi diffusi in tutto il Continente : Circa 400 vigili del fuoco e 5 velivoli stanno combattendo un incendio nel Portogallo meridionale. Il rogo è divampato oggi pomeriggio vicino alla città di Monchique, nelle colline che si estendono dietro alle spiagge nella regione di Algarve. La Protezione Civile locale afferma che il fuoco sta avanzando tra le foreste di eucalipto e la densa boscaglia in un’area scarsamente popolata. La temperatura intorno a Monchique era di 33°C. La regione ...

Previsioni Meteo Europa - c’è il rischio di un’incredibile anomalia di Super caldo fino ad ottobre [DETTAGLI] : Giugno e luglio hanno portato un’estate molto calda in molti Paesi europei, con temperature di oltre 30°C persino in Scandinavia e nel Regno Unito. E dopo settimane di caldo rovente che ha provocato incendi e carenze idriche, l’Europa potrebbe ritrovarsi con temperature superiori alla media anche in autunno, dal momento che gli esperti prevedono che il tempo caldo e asciutto possa durare fino ad ottobre. Inoltre, sono previste precipitazioni ...

Caldo : a Orvieto la temperatura Supera i 39 °C : Altra giornata di Caldo intenso su tutta l’Umbria. E se Perugia è classificata con il “bollino rosso” del ministero della salute, il picco massimo di calore è stato registrato a Orvieto con 39,1 °C. I 37 °C sono stati sfiorati e in alcuni casi superati in quasi tutti i principali centri umbri, a cominciare da Perugia dove la stazione di rilevamento del centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato una punta ...

Allerta Meteo - Super caldo e violenti temporali : Agosto estremo - attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continua il super caldo sull’Italia, oggi le città più calde sono Roma e Firenze che hanno già raggiunto i +35°C mentre al Nord abbiamo un lieve calo delle temperature rispetto ai valori eccezionali di ieri quando in pianura Padana la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +39°C ma poi nella notte si sono ...

Venezia - allarme caldo : Superata la soglia di informazione per l’ozono : E’ allarme caldo nel territorio comunale di Venezia. Il Servizio Osservatorio Aria dell’Arpav ha fatto sapere che nella giornata di ieri, lunedì 30 luglio, è avvenuto il superamento della soglia di informazione di 180 µg/m³ per l’ozono, definita dal D. Lgs. 155/2010 come il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili ...

Caldo - Trentino : temperature in aumento con punte anche Superiori ai 35°C : “Molto Caldo anche in Trentino in questi giorni pur non sussistendo le condizioni per un’allerta meteo. Un vasto promontorio di matrice africana – rileva MeteoTrentino, come riporta una nota dell’amministrazione provinciale – è presente sul Mediterraneo centrale ed estende la sua influenza a tutto l’arco alpino, determinando una fase di bel tempo estivo con temperature in aumento. A partire da oggi – martedì ...

Super caldo nel Nord Europa - ancora 32°C in Scandinavia… e in Finlandia anche le renne fanno il bagno : ancora caldo estremo sull’Europa settentrionale oggi, 31 luglio. Le temperature hanno raggiunto nuovamente i 30°C e in alcune occasioni sono salite anche oltre: massime di 32°C a 70° di latitudine Nord ieri! L’Europa settentrionale sta vivendo un prolungato periodo di tempo caldo e asciutto: le temperature hanno raggiunto i 33°C nei fiordi della Norvegia durante l’ultimo weekend. E le previsioni suggeriscono che il caldo continuerà ancora per ...

Caldo - Veneto : Superati i 35 °C - temperatura percepita oltre i 40 °C : L’estate 2018 inizia a fare sul serio in Veneto, con la prima giornata over 35 per il Caldo in Veneto, con massime che nelle città hanno superato ovunque i 30 gradi, senza sfiorare per questo alcun record, tutti appannaggio della torrida estate 2003. La Regione Veneto ha decretato fino al 2 agosto lo ‘stato di allarme’ per il disagio fisico. La massima più alta è stata registrata a Portogruaro (Venezia), con +36, mentre i 35 °C ...

Previsioni Meteo Europa : Super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Super caldo in Gran Bretagna - temperature verso i +34°C : a rischio il record storico di sempre in Inghilterra : Continuano a salire le massime segnate dai termometri in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra centro-meridionale, alle prese con un caldo inusuale per l’isola e con una stagione estiva finora secca come raramente in passato. L’allerta arancione del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, con l’invito a non esporsi troppo al sole (e per le persone più vulnerabili a restare possibilmente in casa) resta esteso ...